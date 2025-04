PMDF resgata duas crianças abandonadas dentro de um carro na 26 de Setembro

Uma operação da Polícia Militar, na noite de domingo (20), na Colônia Agrícola 26 de Setembro resultou na abordagem de um indivíduo suspeito e no resgate de duas crianças abandonadas dentro de um carro. As equipes do GTOp 35, do 15º Batalhão, foram acionadas por um proprietário de bar local que relatou a presença de um homem armado no estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um veículo com os vidros abertos e duas crianças, de aproximadamente três e um ano, sozinhas no interior do automóvel. As guarnições permaneceram no local por cerca de 20 minutos aguardando que algum responsável aparecesse, mas isso não ocorreu. Diante da situação de risco iminente, os policiais entraram no bar e localizaram o pai das crianças, que afirmou ter se ausentado para comprar bebidas.

Crime de Abandono de Incapaz

No entanto, a alegação do homem foi desmentida pelo tempo em que os policiais já se encontravam no local. A conduta do homem configura o crime de abandono de incapaz, previsto no Código Penal Brasileiro. Vale destacar que o indivíduo fazia uso de um dispositivo de monitoramento eletrônico devido a uma medida judicial decorrente de um caso de violência doméstica contra sua atual companheira.

O homem foi encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia para providências, e as crianças foram entregues à mãe, que compareceu ao local. A Polícia Militar destacou a importância da denúncia de situações de risco para as crianças e a atuação rápida e eficaz das equipes para garantir a segurança das vítimas.