Capotamento de carro deixa duas pessoas feridas na BR-020

Chegando ao local, a equipe de socorro se deparou com um automóvel que havia capotado e parado com as rodas para cima

Na madrugada deste sábado (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu um acidente na BR 020, abaixo do viaduto próximo a Granja do Torto, sentido Colorado, Sobradinho – DF.

Chegando ao local, a equipe de socorro se deparou com um automóvel Hyundai/Elantra, de cor preta, que havia capotado e parado com as rodas para cima. Duas pessoas foram resgatadas do interior do veículo.

A jovem A. S. O., de idade não informada, queixava-se de dores na cervical e lombar e foi transportada consciente e orientada para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

O senhor W. P. S., de 22 anos, estava com a mão esquerda presa às ferragens, apresentava corte no dedo indicador, hematomas e escoriações na cabeça, rosto e braço direito, sendo transportado consciente e orientado para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

Até o momento, não temos a dinâmica do acidente.

O local ficou aos cuidados da PMDF.