Capital Federal vai respirar ciclismo no feriado do aniversário da cidade

A cidade planejada tem uma tendência para a utilização de carros, mas em Brasília existe a maior malha cicloviária do país

Entre os dias 21 e 23 de abril, Brasília receberá o maior evento de bikers do Brasil. Com aproximadamente mil atletas em quatro categorias, o Brasília Bike Camp fará uma imersão na modalidade contando com uma Arena Camp, onde os participantes passarão os três dias reunidos experimentando a melhor sensação de permanecerem acampados no local com toda a infraestrutura oferecido no mais jovem ponto turístico do Distrito Federal: a torre de TV Digital, localizada no bairro Taquari.

A relação da Capital Federal com o ciclismo é próspera e sempre existiu. A cidade planejada tem uma tendência para a utilização de carros, mas em Brasília existe a maior malha cicloviária do país com os ciclistas aproveitando as ruas largas e trilhas que o cerrado permite desbravar.

O Coordenador Técnico do Brasília Bike Camp, Danniel Gonçalves, ressalta que o objetivo do evento é se consolidar no calendário promovendo o esporte mesclando o alto rendimento com as competições e também dar oportunidade para as pessoas brincarem.

“A nossa equipe elaborou provas para os atletas e também vamos receber pessoas para participar de um passeio ciclístico e de experiências no ciclismo como as minis trilhas e a classe tandem que é para pessoas com deficiência visual e seus guias. É um grande desafio fazer um evento deste porte mas vale muito a pena”, ressaltou.

O Brasília Bike Camp começa na sexta-feira, 21, com a prova de Mountain Bike – Cross Country Maratona (XCM). Ela é a modalidade mais praticada no Brasil e os ciclistas percorrem longos caminhos em trilhas de terra. No dia seguinte é a vez dos atletas do Mountain Bike Cross Country Olímpico entrar em ação em um circuito curto, com trilhas estreitas e caminhos rochosos.

Já o último dia do Brasília Bike Camp ficará reservado para o passeio ciclístico com início e fim na Torre Digial e as provas de estrada, onde o ciclista fará a prova de longa duração no asfalto e encerra o dia com a modalidade Gravel que tem bicicletas parecidas com a de estrada mas são provas hibridas.

Shows

O Brasília Bike Camp também terá shows gratuitos para a comunidade. No dia 21, a banda Chimarruts que emplacou canções em trilhas sonoras de novelas como a música “Do lado de cá” (Morde & Assopra, Rede Globo) e “Meu erro” (Malhação, Rede Globo) tocará um reggae e no dia seguinte a banda Maskavo famosa pela canção um Anjo do Céu fecha a parte cultural.