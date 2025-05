Capacitação gratuita aborda temas emergentes de segurança pública

Nesta terça-feira (6), a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) promoveu um ciclo de palestras gratuito voltado à comunidade, com temas atuais e de impacto direto na segurança e qualidade de vida da população. O evento, realizado no auditório da Escola de Governo (Egov), reuniu cerca de 90 participantes, entre moradores de diferentes regiões administrativas, lideranças comunitárias e cidadãos interessados em colaborar com a segurança pública.

A iniciativa faz parte da estratégia de formação continuada lançada no ano passado, que já capacitou membros dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), além de servidores do governo e integrantes das forças de segurança. Desta vez, o foco foi ampliar o acesso da população ao conhecimento e fortalecer sua participação ativa na construção de políticas públicas mais eficazes.

Durante o encontro, foram discutidos temas relevantes como as mudanças no horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas e seus reflexos nos índices de criminalidade, a atuação do Comitê de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e a interpretação de dados estatísticos sobre crimes. As palestras também abordaram outras ações estratégicas para prevenção e enfrentamento da violência.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, destacou a importância da integração entre governo e sociedade civil. “Os Consegs são uma ferramenta de diálogo e escuta ativa das demandas da população. Sem a participação da sociedade civil organizada, a segurança pública corre o risco de se afastar das reais necessidades da comunidade e atuar de forma apenas reativa”, afirmou.

O subsecretário dos Consegs, Paulo André, também ressaltou a relevância do engajamento popular. “Um público bem-informado contribui para debates mais qualificados e decisões mais acertadas. Os Consegs são protagonistas na política de segurança integral, e a transparência nesse processo beneficia toda a cidade”, disse.

Conselhos Comunitários de Segurança

Criados como canais de participação popular, os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) são espaços consultivos e deliberativos, compostos por voluntários da sociedade civil. Atuando sem fins lucrativos, os Consegs têm como missão promover o diálogo entre população e governo, colaborando com o monitoramento, avaliação e gestão de políticas de segurança pública. As demandas discutidas nas reuniões dos conselhos são encaminhadas à SSP-DF, que articula com os órgãos competentes as medidas necessárias.

Com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF)