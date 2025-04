Capacitação fortalece resposta a incêndios florestais no Distrito Federal

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) promoverá, entre os dias 5 e 9 de maio, o curso de Sistema de Comando de Incidentes. A iniciativa faz parte do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF/DF), coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF).

Com carga horária de 40 horas, o curso será realizado no Grupamento de Proteção Civil do CBMDF, localizado no Setor B Norte QNB 1, em Taguatinga. As atividades serão realizadas das 8h às 17h e incluirão aulas teóricas e práticas. Um dos destaques da programação é um simulado em campo, previsto para ocorrer na Floresta Nacional de Brasília.

“A capacitação contínua dos profissionais que atuam na linha de frente do combate aos incêndios é fundamental para a preservação do nosso patrimônio natural e a proteção da vida. Essa é uma prioridade do Governo do Distrito Federal, e a Sema tem atuado para fortalecer cada vez mais essa rede de proteção”, afirma o secretário do Meio Ambiente do DF, Gutemberg Gomes.

Coordenadora de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Carolina Schubart explica que “o curso visa à capacitação de diversos órgãos que integram o Sistema Distrital de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, com objetivo de preparar o corpo técnico dos servidores que atuam na temática de incêndios florestais para aprimorar ainda mais a eficácia no combate aos incêndios florestais de grande proporção.”

Durante a formação, os participantes também serão instruídos sobre o uso do Sistema de Comando de Incidentes (SCI), ferramenta estratégica de gestão adotada internacionalmente para a coordenação de emergências. Criado na década de 1970, na Califórnia (EUA), o SCI foi desenvolvido para otimizar o combate aos incêndios florestais e, atualmente, é amplamente utilizado por estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, em ações de segurança pública e resposta a desastres. A metodologia do SCI permite a atuação integrada de diferentes instituições, garantindo maior eficiência nas operações, por meio da definição clara de funções, recursos e responsabilidades. O sistema também é aplicável a outras situações de emergência, como enchentes, acidentes com produtos perigosos e eventos de grande porte.