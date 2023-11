Candidatos relatam irregularidades no concurso público para professor temporário do DF

Os concurseiros reclamam de desorganização, descaso e possível fraude por conta da abertura de malotes sem a presença de nenhum candidato para atestar a inviolabilidade dos envelopes

Candidatos do concurso público para professor temporário, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, realizado ontem (26), relatam irregularidades no local de prova no Centro de Ensino Médio 1 do Guará. Ao chegarem na escola, os concurseiros isentos por serem doadores de medula óssea foram surpreendidos com ausência de nomes na lista e malotes de provas abertos.

Os concurseiros reclamam de desorganização, descaso e possível fraude por conta da abertura de malotes sem a presença de nenhum candidato para atestar a inviolabilidade dos envelopes de prova. A banca responsável pelo concurso é o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

Segundo Possídio Júnior, candidato a professor temporário na área de contabilidade, o seu nome e dos demais concurseiros isentos por serem doadores de medula óssea não constavam na lista dos homologados divulgada na semana anterior ao concurso. Mas todos entraram em contato com o Iades, que informou que iria arrumar e divulgar a nova lista.

Uma nova lista não saiu, mas com o comprovante em mãos, os candidatos foram ao local realizar a prova. “Nunhum candidato da isenção estava na lista de inscrições homologadas, mas todos nós temos a confirmação de inscrição”, pontuou Possídio.

Para resolver a situação, o coordenador do Iades, no Centro de Ensino Médio 1 do Guará, solicitou à banca um novo malote de provas sem nomes. Ao chegar no local, o malote foi aberto sem a presença dos candidatos e redistribuído de acordo com a área de atuação dos professores.

“A coordenadora informou que o malote tinha sido aberto na sala da coordenação, e lá mesmo eles montaram os pacotes de sala. Nós não temos certeza sobre a lisura do processo seletivo porque eles abriram o malote sem a presença de nenhum candidato para fiscalizar essa abertura, e levaram para sala envelopes montados na própria escola”, frisou Possídio.

O candidato a professor substituto de contabilidade informou, ao Jornal de Brasília, que irá realizar um boletim de ocorrência contra o Iades. Além disso, os candidatos pretendem formalizar um requerimento coletivo no Ministério Público contra o concurso. “Quando a gente reclamava a própria organização, com tom de deboche, falou para a gente entrar na Justiça, fazer um boletim de ocorrência. Agiram com bastante ignorância também”, finalizou.

A prova estava prevista para iniciar às 9h10, com fechamento dos portões às 9h, mas somente às 10h38 cerca de 60 candidatos doadores de medula óssea começaram a prova. Mesmo com o atraso, a banca disponibilizou todo o tempo determinado de prova para que os candidatos não fossem prejudicados com horas a menos.