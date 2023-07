Candidatos a capacitação social devem se apresentar até esta sexta (28)

Ao todo, 230 pessoas serão qualificadas na área de eventos, sendo 30 vagas para montagem e operação de eventos

Candidatos selecionados para o projeto Setor de Capacitação Social têm até esta sexta-feira (28) para confirmar participação no curso escolhido. Ao todo, 230 pessoas serão qualificadas na área de eventos, sendo 30 vagas para montagem e operação de eventos, 100 de comunicação social e marketing digital e mais 100 de assistente de produção.

Os convocados constam nesta lista e devem comparecer à sede do Instituto Cultural e Social no Setor, parceiro do Governo do Distrito Federal (GDF) no projeto, no endereço SCS Qd. 5 – Bloco C – Edifício José Haje – Sobreloja 70/74, com a documentação exigida para efetivar a participação.

‌“Trata-se de uma porta de esperança e transformação para aqueles que buscam uma oportunidade de crescimento e mudança de vida. Estamos comprometidos em oferecer cursos de excelência e suporte integral aos selecionados, para que possam se preparar adequadamente para ingressar no mercado de trabalho e alcançar seus objetivos pessoais e profissionais”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

O atendimento será feito das 8h às 17h, sendo necessário apresentar documentos originais com foto, como carteira de identidade ou equivalente, e comprovantes de CPF, residência no DF ou declaração a próprio punho e de escolaridade – mínimo Ensino Fundamental I completo. O início das atividades está previsto para 31 de julho.

‌“Os cursos nessa nova fase têm o foco na produção, um afunilamento nessas categorias para produção cultural, na perspectiva de potencializar as atividades e os empreendimentos de economia criativa. Estamos num momento pós-pandemia, o mercado está acelerando e Brasília tem recebido e organizado festivais e produções culturais de diferentes tamanhos. É muito importante ter mão de obra qualificada”, aponta o coordenador-geral do Instituto No Setor, Rafael Reis.

‌Confira abaixo os cursos disponíveis:

‌→ Curso de Montagem e Operação de Eventos

Dias da semana: toda segunda, quarta e sexta-feira

Horário: 14h às 17h

Modalidade: Presencial

→ Curso de Comunicação Social e Marketing Digital

Dias da semana: toda segunda, quarta e sexta-feira

Horário: 18h30 às 21h30

Modalidade: Semipresencial

→ Curso de Assistente de Produção

Dias da semana: toda terça, quinta e sexta-feira

Horário: 18h30 às 21h30

Modalidade: Semipresencial

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília