Campus Norte da UnDF recebe investimento de R$ 645 mil

Em janeiro de 2024, será realizada licitação para a aquisição de 400 notebooks visando a modernização da infraestrutura tecnológica do Campus Norte

Desde o início das aulas em 31 de julho, o Campus Norte da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) vem recebendo ampliando sua infraestrutura. As mais recentes, foram as aquisições de mais 29 novos aparelhos de ar condicionado, 30 ventiladores, 21 armários e a instalação de 430 m² de persianas ‒ tipo blackout ‒ para diminuir a incidência de luz solar nas salas de estudo.

Para melhor atender à comunidade acadêmica foram inseridas mais mesas e cadeiras em sala de aula para estudantes e professores, além da compra de geladeiras comunitárias, microondas, tela de projeção, televisores, flip chart, quadros brancos e circuladores de ar. Os investimentos somam aproximadamente R$ 645 mil.

Em janeiro de 2024, será realizada licitação para a aquisição de 400 notebooks visando a modernização da infraestrutura tecnológica do Campus Norte. O valor estimado é de cerca de R$ 2 milhões.

Modernização contínua e trabalho diário

Ao longo dos últimos dois anos, as instalações prediais do Campus Norte foram completamente reformadas e adaptadas para receber toda a comunidade acadêmica da UnDF. A área externa do campus conta com estacionamento de aproximadamente 1.800 m² para atender a um público diário de 500 pessoas nos três turnos de funcionamento da UnDF.

Antes do início do semestre letivo, foram instalados 32 aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula, biblioteca, auditório, laboratórios e salas administrativas, entre outras intervenções na infraestrutura do campus da ordem de R$ 350 mil

Para facilitar o acesso ao prédio, foram construídos 120 m² de calçada e de passarela no estacionamento interno com acessibilidade para pessoas com deficiência de mobilidade, reformado o portão de entrada e instalado portão exclusivo para pedestres. Também foram solicitadas à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF), em fevereiro de 2023, novas linhas de ônibus exclusivas para o Campus Norte e a instalação de um ponto de ônibus a menos de 300 metros da Universidade. O abrigo para o local será licitado e instalado pela Semob.

“Receber os estudantes com o cuidado que eles merecem e identificar as melhorias necessárias ao bom funcionamento da Universidade, que atende turmas por período e não de maneira integral, faz parte do nosso trabalho diário e da busca constante por excelência na implantação da UnDF e na oferta destes e dos novos cursos que ainda abriremos”, afirma Cleber Casimiro, prefeito do Campus Norte.

Antes do início do semestre letivo, foram instalados 32 aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula, biblioteca, auditório, laboratórios e salas administrativas, entre outras intervenções na infraestrutura do campus da ordem de R$ 350 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília