Campo sintético no Recanto das Emas passa por reforma

O espaço localizado na Quadra 307 terá toda a grama trocada e o alambrado será recuperado

Um novo lugar para esportes e atividades de lazer em breve fará parte do Recanto das Emas. A Administração Regional da cidade começou a reforma do campo de grama sintética da Quadra 307, um espaço que apresentava deterioração causada pela ação do tempo e de atos de vandalismo.

Toda a grama será trocada e o alambrado será recuperado. A grama antiga já foi retirada e o terreno está sendo preparado para a colocação da nova grama sintética. O investimento para a obra é de R$ 194 mil, fruto de uma emenda parlamentar da deputada Jaqueline Silva.

“É uma demanda antiga dos moradores. As práticas esportivas ali já estavam difíceis de se fazer, causando até lesões nos atletas. Nosso objetivo é sempre fortalecer os espaços públicos da cidade e contribuir para a qualidade de vida da população”, afirma o administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan Soares de Oliveira. Ele destaca que a administração tem mais quatro campos de grama sintética no radar, mapeados para receberem reformas.

O diretor de imagens Denis William mora na Quadra 307 e cresceu no Recanto das Emas. Ele diz que a reforma foi bastante esperada. “Quando a gente era criança, jogava bola na terra ali naquele espaço. Faz um tempo que havia aquelas erosões e não tínhamos mais um lugar de lazer nas horas vagas. Agora vai ficar para os nossos filhos e até para a gente, quando for bater uma bolinha. É uma área de lazer que fica bem mais perto”, declara.

