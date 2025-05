Campo sintético da Vila Planalto ganha iluminação e amplia uso noturno

O campo sintético da Vila Planalto, no Distrito Federal, agora conta com iluminação adequada para atividades noturnas. A instalação dos refletores de alta potência atende a uma antiga reivindicação da comunidade local e foi viabilizada por meio de solicitação da Administração Regional do Plano Piloto à Companhia Energética de Brasília (CEB), responsável pela execução do serviço.

Com a nova estrutura, atletas amadores, jovens e moradores que utilizam o campo para atividades físicas ou momentos de lazer poderão contar com mais segurança e visibilidade no período da noite. A expectativa é de que a melhoria estimule ainda mais o uso do espaço público e a prática esportiva na região.

“Nosso papel é ouvir a comunidade, entender suas necessidades e agir de forma eficaz, encaminhando as demandas aos órgãos competentes”, afirmou o administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio. Para ele, a iluminação do campo é um exemplo concreto dos resultados alcançados quando há diálogo com a população e articulação entre os órgãos do governo.

O presidente da CEB, Edison Garcia, destacou que a companhia tem buscado atender às demandas das regiões administrativas de forma coordenada. “Sabemos que temos uma demanda reprimida nos últimos anos, mas estamos atendendo às cidades conforme disponibilidade de orçamento e pessoal para garantir uma capital mais iluminada e segura”, disse.

Morador da Vila Planalto e frequentador do campo, Pedro Henrique da Silva, 34 anos, comemorou a mudança. “Agora a gente consegue jogar bola depois do trabalho, sem preocupação. A iluminação fez toda a diferença, deu mais vida ao campo e mais segurança para todo mundo que vem aqui à noite”, contou.

A obra é mais um passo no esforço do governo local para melhorar a infraestrutura urbana e incentivar o uso saudável dos espaços públicos.

Com informações da Administração do Plano Piloto