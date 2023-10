Campeonato de kart faz arrecadação de 1 tonelada de alimentos

As etapas beneficentes ocorrem em duas das doze etapas do campeonato, e consistem na doação de cestas básicas por parte dos pilotos

Pedro Oliveira

Jornal de Brasília/ Agência Ceub

Na 10ª etapa do campeonato Formula Kart Racing (FKR) uma arrecadação de uma tonelada de alimentos por parte dos pilotos foi doada para a Comunidade Mariana Vinha do Senhor. Foi o recorde de doações feitas na história do campeonato.

Na primeira etapa solidária da atual temporada, que ocorreu em abril, foram doados aproximadamente 800 kg em alimentos.

As etapas beneficentes ocorrem em duas das doze etapas do campeonato, e consistem na doação de cestas básicas por parte dos pilotos de todas as três categorias do campeonato. A ação solidária promovida pelo campeonato é apoiada pelos participantes da competição que, por vezes, doam até mais de uma cesta básica.

Força

O FKR comemora 16 anos de existência esse ano, e durante esse tempo muitas pessoas passaram pela administração do campeonato.

Atualmente, a comissão organizadora conta com duas pessoas, o empresário Paulo Martins, 47, e o gerente de auditoria Anísio Anderson, 43. Paulo Martins conta que as etapas beneficentes surgiram através de uma vontade da organização e dos pilotos em ajudar o próximo.

“A ação se torna realmente expressiva quando a gente tem um grupo de várias pessoas que pensam parecido com a gente e que estão juntos nisso. Tanto que dessa vez foi uma tonelada de alimentos. É muita força, porque tem muita gente com o mesmo ideal.”

Foto: Pedro Oliveira/ Agência Ceub

O piloto e engenheiro Franklin Souza, 32, afirma que essas etapas são bem aceitas entre os pilotos, que veem nela uma oportunidade de ajudar independente do valor.

“Acho que ninguém aqui, do ponto de vista de piloto, vê como gasto, e sim como um investimento, uma doação mesmo. A gente se junta e quer fazer ações no Natal, mas não podemos esquecer que tem os outros 11 meses, né? É uma coisa boa, saudável e que a gente faz 2 vezes ao ano, então não é nada complexo para nós.”

Vem mais por aí

Nos últimos 5 anos a liderança do FKR tem feito com que ações como essa se tornem parte da premissa do campeonato. Devido ao sucesso que essas etapas tem tido entre os pilotos, Anísio diz que pretende incluir ações ambientais nos próximos anos.

“Isso a gente tem como premissa do campeonato, não só ações sociais, mas pensamos também em uma ação ambiental para os próximos anos. Estamos sempre antenados no que pode gerar valor para a comunidade e para os próprios pilotos.”