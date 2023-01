Campeonato Candango terá transmissão da TV Cultura

Além da TV Cultura, pelo canal 5.1 da TV aberta, a TV Distrital e a Eleven Sports, serviço de streaming, também transmitirão as partidas

Os torcedores que quiserem acompanhar o Campeonato Candango 2023, que começa no próximo dia 28, terão uma novidade: neste ano, a TV Cultura vai transmitir um jogo por rodada. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (20), em evento que contou com representantes de todos os clubes participantes.

Também estiveram presentes autoridades do esporte local, como o presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Daniel Vasconcelos, o diretor da FFDF, Márcio Coutinho, e o secretário de Esportes do DF, Júlio César.

Além da TV Cultura, pelo canal 5.1 da TV aberta, a TV Distrital e a Eleven Sports, serviço de streaming, também transmitirão as partidas do Candangão.

Presidente da FFDF, Daniel Vasconcelos falou sobre a importância de ter mais uma emissora transmitindo o campeonato, já que isso valoriza o torneio e também os clubes.