Campanha Volta às Aulas 2023 começa na segunda-feira (6)

O objetivo é conscientizar sobre atitudes que garantem um trânsito seguro, despertando responsabilidade, senso de cidadania e empatia

Como já é tradição anual, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), por meio da Escola Vivencial de Trânsito-Transitolândia inicia nesta segunda-feira (6) mais um ano de ações da campanha Volta às Aulas, começando pelas instituições particulares. Nas escolas públicas, a ação vai do dia 27 deste mês a 3 de março. O objetivo é conscientizar sobre atitudes que garantem um trânsito seguro, despertando no público-alvo responsabilidade, senso de cidadania, paciência e empatia.

A série de visitas a serem realizadas pela equipe de educadores de trânsito contemplará, até sexta-feira (10), os estudantes de estabelecimentos de ensino particular. Durante toda a semana, a expectativa é envolver aproximadamente 1,5 mil integrantes desse segmento. Os primeiros alunos envolvidos nas atividades educativas serão os estudantes do Colégio do Sol, no Lago Norte.

“Para toda a equipe do Colégio do Sol, o projeto educacional do DER é de excelência por enfatizar comportamentos seguros nas vias, a importância do uso do cinto de segurança e, principalmente, a preservação de vidas”, valoriza a coordenadora e orientadora da instituição, Adriana Vieira. Segundo ela, a visita será acompanhada por 250 estudantes e 16 colaboradores.

Diversão e aprendizado

Entre as atividades programadas, os educadores de trânsito do DER farão apresentações de teatro de fantoches. Também serão distribuídos materiais educativos sobre deslocamento seguro, embarque e desembarque em locais apropriados, além do respeito às sinalizações e normas previstas na legislação.

“Desde 2015, os nossos educadores realizam essa ação no início do ano letivo, e cada novo ciclo deixa todos muito animados, porque sabemos que o que as crianças aprendem vai fazer diferença na vida delas e também de familiares e amigos, uma vez que os alunos se tornam multiplicadores dos ensinamentos que recebem durante a visita”, afirma a diretora de Educação de Trânsito do DER, Jucianne Nogueira, que ressalta a importância de atuar para tornar o trânsito cada vez mais seguro para todos.

Confira, abaixo, a relação das escolas particulares que serão visitadas pela equipe da Transitolândia durante a campanha

→ Dia 6: Colégio do Sol, no Lago Norte (turnos matutino e vespertino)

→ Dia 7: Colégio Vitória Régia, em Vicente Pires (turnos matutino e vespertino)

→ Dia 8: Colégio Projeção, no Guará (turnos matutino e vespertino)

→ Dia 9: Colégio Projeção, em Sobradinho (turno matutino) e Centro de Ensino Arco-Íris, em Sobradinho (turno vespertino)

→ Dia 10: Colégio Delta, em Planaltina (turnos matutino e vespertino).

*Com informações do DER