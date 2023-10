Hospital Regional de Brazlândia passará por reforma no pronto-socorro

Novacap realizará a ampliação do espaço, garantindo mais acessibilidade e conforto para a população; investimento é de mais de R$ 22 milhões

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), anunciou a licitação para a contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do pronto-socorro do Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ). Com valor estimado de R$ 22.904.742,99, o objetivo da obra é aprimorar a infraestrutura hospitalar e garantir um atendimento mais humanizado à população.

Dentre as melhorias previstas, está a ampliação e aprimoramento da acessibilidade da Sala Vermelha, a construção de um novo bloco de Internação da Clínica Cirúrgica e a renovação da subestação de energia, que garantirá mais eficiência no fornecimento de energia ao hospital.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, enfatizou o compromisso da companhia com a saúde pública. “O Hospital Regional de Brazlândia é importantíssimo para o Polo Oeste do Distrito Federal e merece toda a atenção. Estamos comprometidos em garantir uma reforma e ampliação de qualidade, que atenda às demandas atuais e ofereça o melhor à nossa população.”

A necessidade da reforma se dá pelo fato de a edificação atual do HRBZ ser antiga e necessitar de adequações, principalmente no pronto-socorro. A atualização incluirá normatizações de incêndio, rotas de fuga e acessibilidade, tornando o espaço mais seguro e confortável para todos.

Vinicius Lopes de Lima, assessor-chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos (Agep) da Secretaria de Saúde, também reforçou a importância deste projeto. “Esta obra é de grande relevância para a comunidade. Em breve, a população terá à disposição um pronto-socorro mais moderno e confortável, além de outras ações que aumentarão a comodidade dos pacientes”.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na última sexta-feira (6). A data da licitação está marcada para o dia 31 deste mês.

Com informações da Agência Brasília