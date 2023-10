Campanha Vem Brincar Comigo arrecada 16 mil brinquedos em um dia

Toda a arrecadação será distribuída às crianças em situação de vulnerabilidade no DF

A quarta edição da campanha Vem Brincar Comigo fez história ao alcançar a marca de 16 mil brinquedos doados somente durante o Dia Solidário, nesta terça-feira (3). A marca corresponde ao total da arrecadação de 2021. Realizado das 9h às 14h, em frente ao Palácio do Buriti, o evento tornou-se um símbolo de união, em que órgãos públicos, parceiros e a comunidade entregaram os brinquedos doados ao longo da campanha. Toda a arrecadação será distribuída às crianças em situação de vulnerabilidade no DF.

Para a primeira-dama do Distrito Federal e idealizadora da ação, Mayara Noronha Rocha, “a campanha Vem Brincar Comigo vai além da simples arrecadação de brinquedos, é um compromisso de levar alegria e esperança às crianças que mais precisam. Brincar não é apenas diversão, é essencial para o desenvolvimento infantil. Essa campanha enfatiza a importância de criar memórias afetivas para as crianças e fortalecer os laços de solidariedade em Brasília.”

A campanha continua até o dia 10 de outubro e as doações podem ser entregues nos pontos de coleta localizados nos órgãos do GDF, nas administrações regionais, e nos batalhões da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do DF

A vice-governadora do DF, Celina Leão, e o governador do DF, Ibaneis Rocha, também marcaram presença no evento, demonstrando apoio e envolvimento com a campanha. “Esse gesto, por mais simbólico que seja, tem um significado muito grande na vida das crianças que vão receber um presente, um brinquedo no Dia das Crianças. A participação de diversas secretarias e representantes das empresas públicas nos alegra, porque demonstra a união de todos em torno de uma causa tão importante quanto a primeira infância em nossa cidade”, afirmou Ibaneis Rocha.

*Com informações da Agência Brasília