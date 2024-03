Campanha vai produzir mantas e casacos para população em vulnerabilidade

Para receber as doações foram instaladas caixas nos estabelecimentos Terraço Shopping e Venâncio Shopping, onde a população poderá depositar os novelos

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) lançou, nesta segunda-feira (11), por meio do Voluntariado em Ação, a Campanha Enquanto o Frio Não Vem. O objetivo é arrecadar linhas de crochê e tricô para a confecção de mantas e casacos para ajudar pessoas em vulnerabilidade social.

Para receber as doações foram instaladas caixas nos estabelecimentos Terraço Shopping e Venâncio Shopping, onde a população poderá depositar os novelos e linhas. No Terraço, a arrecadação vai até 31 de maio; no Venâncio, até o dia 10 de abril. As doações podem ser realizadas no horário de funcionamento dos shoppings.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, explica a importância da iniciativa: “Esta campanha é uma forma de nos anteciparmos ao frio do meio do ano. Contamos com a população nesta boa causa. O calor humano é fundamental para combater o frio”.

As mantas e casacos serão confeccionadas por mulheres em situação de vulnerabilidade social assistidas pela Sejus, proporcionando a elas qualificação profissional por meio das artes tanto do crochê como do tricô.

Esta arrecadação é a primeira de três etapas da Campanha Enquanto o Frio Não Vem. Na segunda fase, serão arrecadados tecidos para produção de cobertores e, na terceira, ocorrerá a entrega destes itens para a população em situação de vulnerabilidade do Distrito Federal.

A segunda e a terceira etapas estão previstas para ocorrerem entre abril e julho.

Aulão beneficente

Para chamar ainda mais a atenção da população para a campanha, haverá ainda um aulão beneficente com profissionais de Educação Física. O evento será realizado neste sábado (16), das 9h às 12h, no piso P1 do Venâncio Shopping. Para participar, basta preencher o formulário e doar linhas de crochê e tricô, assim como pede a campanha Enquanto o Frio Não Vem. Excepcionalmente no sábado, comerciantes de linhas estarão no local.

Faça sua inscrição aqui.

