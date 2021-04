Campanha Uma Caixa de Amor comemora o aniversário de Brasília

Lançada pela AMABrasília, com apoio da Setur-DF, iniciativa leva carinho às pessoas em situação de vulnerabilidade social

Para comemorar o aniversário da capital federal, a Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AMABRASÍLIA), que reúne empresárias e profissionais de diversas áreas, lançou a campanha Uma Caixa de Amor. Apoiada pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), a iniciativa convida a população a presentear Brasília pelos 61 anos, com um gesto de solidariedade e carinho, fazendo doações para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, sobretudo, devido à situação de emergência da pandemia mundial. “Um presente para as pessoas que tanto precisam de ajuda. É oferecer o que temos em casa, nas nossas despensas, armários e compartilhar. O momento é agora, quando muitos estão precisando do nosso olhar”, afirmou Cosete Ramos, presidente da aliança, que, desde 2017, quando foi criada, vem promovendo uma série de ações sociais pela cidade.

Secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça reforçou a importância da campanha. “Neste 21 de abril, em um período de tantos desafios, o aniversário de 61 anos da nossa Brasília será marcado pela solidariedade. E ações como essa mostra que quando unimos forças podemos ir muito mais longe. Reforça que a nossa capital da esperança nasceu acolhendo moradores de todos os cantos do país e do mundo, que vieram em busca de novas oportunidades, e até hoje continua com esse mesmo carinho e respeito a todos”, destaca Vanessa Mendonça. Além de apoiar, a Setur-DF fará a logística de recolhimento das doações com as vans do projeto Turismo em Ação.

A campanha voluntária chamou atenção dos empresários da cidade e já vem mobilizando caixas de alimentos e roupas. “Resolvi aderir a essa campanha maravilhosa, um importante gesto de amor ao próximo, e já convidei toda a minha família e amigos para participar”, destacou Bernadeth Martins, presidente da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Brasília-DF (BPW Brasília-DF).

A influenciadora digital Denise Gebrim também deu exemplo ao montar a sua Caixa de Amor ao lado da filha Maria Antônia e reforçou que não é preciso nem sair de casa pra fazer o bem. “Entrem nessa campanha com a gente e vamos comemorar o aniversário de Brasília de uma forma diferente, compartilhando o que a gente tem”, incentiva Denise.

Como participar

Para participar da campanha, basta colocar as doações dentro de uma caixa. Inclua pacote de arroz, pacote de feijão, barras de sabão e produtos de limpeza. Também pijama, casaco quente, moletom e o que mais desejar. Depois é só ligar para a AMABRASÍLIA (999813-4667, 99963-7175, 99905-9191). Com a colaboração e parceria da Setur-DF, a aliança buscará a doação.