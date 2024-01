Campanha orienta combate à violência contra crianças e adolescentes

A Secretária Executiva da Setur-DF, Karine Câmara, representou o secretário Cristiano Araújo e ressaltou a importância do projeto para o combate ao crime

Quem passar pelas estações e trens do metrô do Distrito Federal poderá receber informações e orientações por meio da iniciativa sobre como combater a violência contra crianças e adolescentes.

Essa é a proposta da campanha Não é brincadeira, é crime!, promovida a partir desta quarta-feira (24) pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) em parceria com o Metrô-DF e o Instituto Inside Brasil. As ações do projeto estarão presentes em todas as estações de metrô, com adesivação dos trens, cartazes e banners, bem como estandes de divulgação, conscientização e apoio em estações estratégicas, como Central, Galeria dos Estados, Águas Claras, Praça do Relógio, Samambaia Terminal e Centro Ceilândia, e no Centro de Atendimento ao Turista Casa de Chá.

Nos hotéis, serão instalados totens de sensibilização para os turistas. A Setur-DF pretende alcançar diretamente cerca de 30 mil usuários do metrô e 130 mil pessoas indiretamente, levando ações de conscientização e prevenção da violência contra crianças e adolescentes. O projeto foi lançado na manhã desta quarta-feira (24), na Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes, e contou com a participação de representantes da Polícia Civil, Defensoria Pública, Corpo de Bombeiros. A Secretária Executiva da Setur-DF, Karine Câmara, representou o secretário Cristiano Araújo e ressaltou a importância do projeto para o combate ao crime na capital.

“Tenho certeza de que somente juntos nós podemos atuar e ser sensíveis aos números tão gritantes de crianças que sofrem abuso no Brasil. Nosso principal objetivo é fazer um turismo sem crime e ter uma cidade que não aceite que esses criminosos atuem. Vamos mobilizar todo o setor”, aponta Karine.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre os 204 milhões de crianças com menos de 18 anos, 9,6% enfrentam exploração sexual, 22,9% são alvo de abuso físico e 29,1% sofrem danos emocionais. Os dados indicam que a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual no Brasil. No entanto, é importante ressaltar que esse número pode ser ainda maior, pois apenas sete em cada cem casos são oficialmente denunciados. O estudo também revela que 75% das vítimas são do sexo feminino, sendo a maioria delas de origem negra.

A comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Mônica Miranda, reconhece a importância do apoio ao projeto. “O Corpo de Bombeiros está envolvido nessa pauta no que for necessário. Estamos aqui, inclusive, com o material necessário para distribuir nas nossas escolas e realizar esse trabalho com as crianças, pois é importante promover a mudança de cultura”, assegura a comandante. A delegada Gisele Carvalho representou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. “Esse é um tema de extrema relevância, é preciso conscientizar a todos sobre a importância de denunciar, orientar as crianças sobre o perigo. Estaremos à disposição”, finaliza a delegada.

Para saber mais sobre o Não é brincadeira, é crime, acesse o site oficial da campanha.

*Com informações da Agência Brasília