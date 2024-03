Campanha orienta 3 mil pessoas em escolas sobre segurança no trânsito

O objetivo da equipe de educadores foi levar à comunidade escolar informações voltadas para a educação e conscientização de um trânsito seguro

Realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), por meio da Escola Vivencial de Trânsito -Transitolândia, a Campanha Volta às Aulas 2024, realizada em unidades das redes particular e pública de ensino, foi concluída nesta sexta-feira (1°). O programa fez o atendimento à 3 mil pessoas da comunidade escolar.

O objetivo da equipe de educadores de trânsito foi levar à comunidade escolar informações voltadas para a educação e conscientização de um trânsito seguro, e que todos aprendam a reconhecer, interpretar e obedecer à sinalização, despertando no público-alvo paciência, responsabilidade, senso de cidadania e empatia.

A campanha deste ano, voltada no primeiro momento às instituições particulares, foi desenvolvida entre 19 e 23 deste mês nos seguintes dias e escolas: na segunda-feira (19), no Colégio Moraes Rêgo, na Asa Sul; na quinta-feira (22), foi a vez dos alunos do Colégio Santa Doroteia de Brasília. No dia seguinte, os educadores estiveram no Centro de Ensino Santa Rita de Cássia, em Sobradinho.

Para a coordenadora pedagógica do 2° ao 5° ano do CE Santa Rita de Cassia, Sirlene Pereira, os educadores de trânsito motivaram tanto os estudantes quanto os colaboradores a participar das atividades desenvolvidas.

“Recebemos com muita alegria a equipe do DER para um momento lúdico de muito aprendizado. Nossos alunos aprenderam um pouco mais sobre segurança no trânsito, através do teatro apresentado pelos agentes educadores. Foram abordados temas como o uso do cinto de segurança, cadeirinha, assento elevatório, leitura de semáforo, uso correto da faixa de pedestre e o perigo do uso do celular na condução dos veículos”, concluiu a educadora.

De 26 de fevereiro a 1º de março, a campanha foi desenvolvida em escolas públicas. Na segunda-feira (26), a equipe de educadores de trânsito esteve na Escola Classe (EC) 15 de Sobradinho. Um dia depois as atividades foram desenvolvidas na EC Engenho Velho, na Fercal. Na quinta-feira (29), foi a vez de os alunos do Centro de Ensino Especial 1 de Brasília aprenderem sobre o trânsito. O encerramento da campanha foi nesta sexta-feira (1º), na EC Rua do Mato, na Fercal.

“O grupo trouxe questões importantes sobre a paz e segurança no trânsito, abordando de forma lúdica e participativa as orientações e determinações legais dos pedestres. O feedback das crianças foi bem positivo. Interagindo e brincando, elas aprendem”, disse a diretora da Escola Classe Rua do Mato, Roseane Alves dos Santos.

“O sucesso da Campanha Volta às Aulas é o resultado do trabalho desenvolvido pelos educadores de trânsito somado à participação ativa da comunidade escolar. O conhecimento sobre as leis de trânsito é disseminado de maneira lúdica e interativa, com ações intensificadas e concentradas para aumentar a segurança e reduzir o número de sinistros de trânsito”, concluiu a diretora de Educação do DER, Graziela Portela.

*Com informações da Agência Brasília