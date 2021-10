Campanha Nacional de Multivacinação é prorrogada até 30/11

No Distrito Federal, a campanha alcançou 68,4% do público que compareceu aos pontos de vacinação

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal da população de todo o país, considerando uma queda na procura por vacinas nos últimos anos, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde decidiu ampliar a Campanha Nacional de Multivacinação até o dia 30 de novembro.

A Campanha de Multivacinação é destinada à atualização da caderneta de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos (desde bebês até 14 anos 11 meses e 29 dias). No Distrito Federal, ela alcançou somente 68,4% do público-alvo, um número bem inferior ao esperado, que é de pelo menos 90%.

“Temos estoques de todas as vacinas de rotina. Somente as vacinas especiais, que ficam no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), estão desabastecidas e com poucas unidades. Nesse caso, são as vacinas contra hepatite A, influenza tipo B, raiva, hexavalente e dTpa”, explica a chefe do Núcleo da Rede de Frio, Tereza Luiza Pereira.

Em âmbito nacional, nos dados da Campanha de Multivacinação registrados no localizaSUS até o dia 28 de outubro, constam o total de 3.026.553 milhões de doses aplicadas em todo o país.

Por isso, é importante levar as crianças e adolescentes até uma sala de vacinação de rotina mais próxima para atualizar a caderneta de vacinação. Chegando na unidade, o profissional de saúde vai verificar se a criança ou adolescente deixou de tomar alguma vacina do calendário básico. Em caso afirmativo, o imunizante poderá ser aplicado na hora.

A partir da quarta-feira (3), todos os 111 pontos de vacinação estarão disponíveis para a população atualizar a caderneta de vacina. Vale lembrar que, do bebê ao idoso, independentemente da faixa etária, há vários tipos de vacinas para prevenção de diversas doenças. A maior parte dessas vacinas é aplicada na infância e faz parte do calendário básico de vacinação preconizado pelo Ministério da Saúde. Com informações da Agência Brasília