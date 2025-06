Campanha Maio Vermelho é instituída no DF para reforçar prevenção ao AVC

O Governo do Distrito Federal (GDF) oficializou a criação da Campanha Maio Vermelho, voltada à conscientização da população sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC). A norma foi publicada no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (11). Durante o mês, serão promovidas ações informativas sobre os fatores de risco, formas de prevenção, sinais de alerta e locais preparados para atendimento especializado.

A campanha mobilizará entidades e profissionais da saúde, com atividades como palestras, treinamentos, eventos públicos, inserções publicitárias e produção de conteúdo midiático. O objetivo é ampliar o conhecimento da população e estimular a busca por assistência médica imediata diante dos primeiros sintomas do AVC.

“A partir da informação, a população pode buscar assistência de forma rápida. O diagnóstico precoce é favorável a uma intervenção médica ágil, que melhora o desfecho clínico e diminui as complicações e a mortalidade”, explicou a secretária-adjunta de Assistência à Saúde, Edna Maria Marques de Oliveira.

Dados preocupantes

O AVC é uma das principais causas de morte no Brasil, com uma vítima a cada sete minutos, totalizando cerca de 120 mil óbitos por ano, segundo dados do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil. Além disso, aproximadamente 70% dos sobreviventes ficam com algum grau de incapacidade, e metade deles se torna dependente para realizar atividades do dia a dia.

No Distrito Federal, os custos com internações por derrame superaram R$ 7,4 milhões em 2023, com média de R$ 2,9 mil por hospitalização.

Projeto “AVC no Quadrado” expande acesso ao tratamento

Como parte das ações estruturais de enfrentamento ao AVC, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) desenvolveu o projeto AVC no Quadrado, que amplia a oferta da trombólise endovenosa — tratamento de emergência indicado para casos agudos — nos hospitais regionais do Gama (HRG) e de Sobradinho (HRS), além do Hospital de Base (HBDF), que já realiza o procedimento.

A técnica consiste na administração de medicamentos que dissolvem o coágulo sanguíneo responsável pela obstrução da artéria cerebral. A cada 100 pacientes tratados, estima-se que 32 apresentam melhora clínica significativa e 13 se recuperam sem sequelas.

Outro destaque do projeto é o uso do telestroke, uma ferramenta de telemedicina que conecta, 24 horas por dia, os três hospitais a neurologistas especializados. O sistema permite diagnósticos e orientações terapêuticas em tempo real, especialmente úteis em regiões com menor disponibilidade de profissionais experientes no atendimento ao AVC.

A expectativa do GDF é que a campanha e os investimentos na rede de saúde contribuam para reduzir os impactos do AVC na população do Distrito Federal, promovendo mais informação, acesso ao tratamento e, sobretudo, salvando vidas.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SEL-DF)