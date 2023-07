Campanha do Agasalho no HRSM fomenta ideia de novos eventos solidários

Varal do Frio distribui doações e estimula adesão dos colaboradores e gestos afetuosos de auxílio entre os beneficiários

Campanha do Agasalho, lançada em junho pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), aqueceu, na terça-feira (18), o Varal do Frio no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) com a ideia de criação de novos eventos de solidariedade em todas as unidades de saúde pública do Distrito Federal.

Tanto colaboradores que aderiram à iniciativa quanto beneficiários das doações abraçaram a sugestão inspirada no princípio solidário de fazer o bem não importa a quem, especialmente na época mais fria do ano no DF e Entorno. Coube aos colaboradores da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) do HRSM levantar neste ano o Varal do Frio, com o apoio da Assessoria de Comunicação do IgesDF.

Clayton Campos pediu e recebeu o agasalho branco que Lívia Alves já havia apanhado no varal em um gesto de ajuda a quem mais precisa | Foto: Abnor Gondim/IgesDF

Além do frio

Agora quem defende a multiplicação da solidariedade quer que isso ocorra não apenas no período em que os termômetros chegam a 12 graus e menos. Nem apenas na área mais gelada do DF — as cidades vizinhas de Santa Maria e Gama, no Centro-Sul do DF.

“Não importa o nome dos próximos eventos, mas sim a expansão da solidariedade”, argumenta a presidente da Cipa/HRSM, enfermeira Heliane Cardoso, a principal incentivadora da campanha, que teve atividades nas unidades de pronto atendimento (UPAs) do Gama e de Samambaia. Heliane apoiou a ideia lançada pela colega de comissão, a assistente administrativa Sabrina Cunha, da Gerência Geral Administrativa.

Ketley Cruz ficou apenas com uma peça para deixar as outras para os demais usuários da saúde pública | Foto: Davidyson Damasceno/IgesDF

“A questão da caridade é algo que precisa estar dentro de quem trabalha com pessoas e deve ser de todos os colaboradores e não só os da Cipa”, reforça Sabrina. “E aqui o nosso objetivo é atender o paciente em todos os sentidos. Num evento desse, a gente não só está tratando da saúde física, mas está dando carinho para suprimir uma necessidade que muitas vezes os pacientes têm e que não conseguem em outro lugar”, completa.

Doação para outros

Ao todo, cinco caixas de doações arrecadadas junto aos colaboradores foram esvaziadas para a montagem do Varal do Frio, onde cobertores, agasalhos, roupas e adereços estavam ao alcance das mãos dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no DF. Alguns pensavam que as peças expostas estavam à venda, mesmo sendo informados sobre o caráter gratuito dos donativos.

Gestos de solidariedade foram registrados durante as quase quatro horas de exposição dos materiais acessíveis. “Eu queria esse agasalho”, pediu o paciente Clayton Campos, 34 anos, para a goiana Lívia Alves, que acompanhava um sobrinho. “A gente tem que ajudar quem mais precisa”, disse, mostrando alegria em ceder a doação.

Solidariedade semelhante foi demonstrada pela brasiliense Ketley Cruz, 21 anos, ao ser provocada para pegar mais uma peça de roupa do varal, além de um cachecol que já havia guardado. “Tá bom só uma peça. Precisamos pensar nos outros”, disse.

Com informações da Agência Brasília