Projeto oferece aulas de produção musical de forma gratuita

Com inscrições abertas até o dia 30 de julho, o objetivo é habilitar tecnicamente músicos, aspirantes a produtor e compositores

“O objetivo principal é habilitar tecnicamente músicos, aspirantes a produtor, compositores e quem mais tenha interesse na arte de transformar uma música em um single pronto pra ir pras plataformas digitais”, explica Jota Dale, um dos coordenadores do projeto “Produção Musical, Gravando uma Música do Início ao Fim”. A ideia consiste em uma oficina prática de produção musical e fonográfica, que prepara os participantes para o lançamento de produtos musicais, como singles, EPs e álbuns.

Sob a orientação de Jota Dale, que é compositor, professor e produtor musical, esta é a segunda edição do projeto e contará com 30 vagas e 162 horas-aulas. O ambiente, de acordo com o orientador, será de muita troca, encontros inusitados e de muita música, além de preparar os novos produtores para o mercado profissional de gravação, mixagem e masterização. As inscrições, contudo, só podem ser feitas até o dia 30 de julho, e o resultado será divulgado em 10 de agosto, por meio do link disponível na bio do Instagram: @umsingledoinicioaofim.

Como revela Jota, as motivações que inspiraram o surgimento desse projeto são muitas. “Talvez a mais urgente seja a falta de informação de qualidade sobre produção musical. Tanto para o artista que procura um produtor para o seu disco, e não sabe bem como escolher – pois não conhece exatamente o trabalho de um produtor musical – quanto para o artista que quer começar a fazer a pré produção das suas músicas antes de levar a um profissional, ou mesmo o amador, que quer rapidamente dar um salto nas suas habilidades e entrar no mercado pra valer”, explicou o professor.

Ao final das aulas, cada turma produzirá um single, de um artista da cidade. “Foi muito legal ver a interação que rolou entre os três pontos do processo, na última edição do projeto. Os artistas, os alunos, e os facilitadores, todos em prol de produzir uma música juntos, gerou um resultado final incrível, e dessa vez não será diferente”, acredita o coordenador. “A ideia é melhorar ainda mais a experiência de imersão na produção musical, partindo tanto das sugestões dos alunos, quanto do amadurecimento do material que desenvolvemos ao longo da primeira edição”, completou Jota.

Conforme ele relata, na última edição, as três bandas que gravaram seus singles saíram satisfeitas com o processo e o resultado final. “Quanto aos alunos, foi incrível ter a participação de pessoas com práticas diferentes, como músicos, artistas plásticos, DJs, produtores, compositores de trilhas, e ver como cada um aproveitou essa oportunidade para melhorar tanto a compreensão das técnicas, quanto sua utilização na sua atividade artística pessoal’, destacou Jota Dale.

Como defende o idealizador do projeto, atualmente é preciso muito pouco em termos de equipamentos para começar a produzir, em casa, suas próprias músicas. “Porém, quanto menos equipamentos, mais técnica e conhecimento são necessários para chegar a um resultado competitivo no mercado da música”, pontua Jota. “A ideia do curso é mostrar todas as etapas da produção musical, detalhá-las e entregar ferramentas conceituais e práticas, que permitam aos produtores realizarem suas ideias musicais de forma mais rápida e assertiva. Essa capacitação impacta diretamente na cena musical, permitindo sobretudo aos nichos mais independentes entrarem no mercado”, acrescentou.

Aulas

O projeto contará com três turmas compostas por 10 alunos cada, preferencialmente de baixa renda, que além de terem acesso ao curso, receberão um subsídio diário condicionado à presença e pontualidade, com a finalidade de evitar a evasão e proporcionar aos participantes condições financeiras para transporte e alimentação nos dias de aula.

Jota contará ainda com a colaboração de seu parceiro de trabalho e sócio, Alan Pinho, também produtor, e engenheiro com sólida formação e extensa experiência no mercado musical.

Gravação do single

Os três artistas do Distrito Federal, selecionados através de chamamento público, terão a oportunidade de gravar uma música no contexto do curso, gratuitamente, servindo como base para as atividades pedagógicas. “Faremos a pré-produção completa, gravação, edição, mixagem e masterização. Para esta última etapa, teremos a participação de Bruno Giorgi, que desenvolveu um método de masterização remota, conectando dois estúdios em localidades diferentes via internet, permitindo que o ambiente de trabalho seja compartilhado por ambos como se estivessem vendo a mesma tela do computador, e ouvindo o mesmo som através dos monitores de áudio de ambos os estúdios”, explica o produtor.

Participante da primeira edição, a musicista Lélia Salles conta que a experiência foi muito rica. “O Jota é um profissional dedicado, competente, divertido e culto. O Curso foi bem elaborado, abordando com profundidade as técnicas de gravação, mixagem e masterização, demonstrando fluência e experiência”, conta a artista. Para ela, o funcionamento de VSTs foi algo especialmente importante, mas as dicas sobre gravação de voz, ambientação e microfonagem foram valiosas para saber como chegar a uma sonoridade mais próxima do natural. “Outra coisa que surpreendeu foi a qualidade do estúdio Refinaria, além da participação constante do Alan Pinho, que contribuiu muito com seu conhecimento sobre produção, equipamentos, acústica, além de compartilhar conhecimento sobre mercado e desafios da produção musical profissional”, destacou Lélia.

Compartilhando da mesma satisfação, Gustavo Mesquita, arquiteto de software, diz que foi “uma experiência fantástica”, aprender com esses profissionais. “O Jota conhece muito sobre produção, tem larga experiência na lida das gravações e montou um roteiro muito interessante para o curso”, defende Gustavo. Ele acrescenta ainda que a estrutura do Refinaria é “sem igual”, e foi uma oportunidade ótima para aprender sobre os equipamentos disponíveis. “O curso acerta muito na organização e missão, fazendo um roteiro teórico sobre as etapas de gravação e depois colocando em prática na produção de um single”, finalizou o ex aluno.