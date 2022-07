Campanha de imunização de pets contra a raiva continua na próxima quinta-feira

Foco agora é nas áreas rurais de Planaltina, Sobradinho e Brazlândia. Veja calendário de ações de vacinação

A Secretaria de Saúde e a Emater-DF vão manter as campanhas de imunização de animais contra a raiva. As ações, chamadas de Dia D, continuam na próxima quinta-feira (21), com foco, agora, nas áreas rurais de Sobradinho, Planaltina e Brazlândia.

Na Fercal e em Sobradinho II haverá 15 postos fixos de vacinação e oito volantes (com vacinadores indo até algumas propriedades).

“Nós já georreferenciamos as áreas de maior risco e estamos fazendo um bloqueio vacinal nas áreas com maior vulnerabilidade em todo o Distrito Federal”, afirma o coordenador de Operações da Emater, Pedro Ivo. “Dessa forma, estamos fazendo um levantamento de chácara por chácara para que a população e os animais estejam protegidos.”

Muitos tutores, principalmente moradores de áreas rurais, não têm condições de levar seus animais até os postos localizados em áreas urbanas. “Por isso a vigilância ambiental trabalha em conjunto com a Emater, órgão que conhece, melhor que ninguém, as áreas rurais do DF”, lembra o chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental de Sobradinho, Tiago Gomes de Carvalho.

Confira abaixo o calendário de vacinação nos postos fixos:

Fercal e Sobradinho II: dia 21/7, das 9h às 16h

PAD-DF: de 20 a 27/8, das 9h às 16h

Pipiripau: 20/8, das 9h às 16h

Tabatinga: 20/8, das 9h às 16h

Taquara: 20/8, das 9h às 16h

Planaltina: 27/8, das 9h às 16h

Rio Preto: 27/8, das 9h às 16h