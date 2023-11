Caminhão perde controle, tomba na rodovia e motorista é encontrado morto na BR 020

O motorista foi encontrado sem vida no local do acidente

Um caminhão perdeu o controle e acabou tombando, na madrugada desta segunda-feira (27), em Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 01h53 para atender o acidente na DF-020, em frente à Quadra 16, sentido Plano Piloto.

O incidente envolveu um caminhão FORD/Cargo, de cor branca, que perdeu o controle, tombou e veio a parar no canteiro lateral da rodovia. Ao chegarem ao local, as equipes de resgate se depararam com o condutor preso entre a cabine do caminhão e o solo.

Infelizmente, o óbito foi declarado no próprio local do acidente. O acostamento da via precisou ser interditado para permitir o atendimento à ocorrência e a remoção do veículo.