Novas calçadas ampliam acessibilidade dos moradores do Setor O de Ceilândia

GDF finalizou nova passagem utilizada por usuários de transporte público que precisam acessar a BR-070 e o Terminal Rodoviário

O Governo do Distrito Federal (GDF) segue ampliando a acessibilidade e mobilidade para trazer mais conforto e segurança aos pedestres e ciclistas de Ceilândia. No Setor O, equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) trabalham na construção de 1 km de calçadas, mais amplas e acessíveis, conectando a via O-4 às margens da BR-070.

A benfeitoria tem investimento de R$ 700 mil, provenientes de recursos diretos da Novacap. O trecho contemplado beneficiará especialmente os usuários de transporte público. Isso porque as calçadas em construção irão ligar as passarelas de travessia dos pedestres ao Terminal Rodoviário do Setor O.

A construção das novas calçadas era uma demanda antiga dos moradores da região. “O trajeto era feito em meio ao barro. Nós, então, aproveitamos um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) para adaptar à realidade do local e conseguir ampliar a acessibilidade”, explica Luiz Eduardo Pessoa, coordenador de Obras, Licenciamento e Manutenção da Administração Regional de Ceilândia. Segundo o engenheiro, os pavimentos possuem 3 metros de largura, com pisos táteis direcionais e de alerta. O objetivo é que os trechos também sejam utilizados por ciclistas. “É uma calçada compartilhada entre pedestres e ciclistas que vai permitir um acesso mais seguro e acessível aos usuários. É uma obra social muito importante”, completa. Concluída a instalação das calçadas, as equipes da Novacap irão trabalhar no paisagismo da área, com plantio de grama ao longo de toda a extensão do pavimento.

Com informações da Agência Brasília