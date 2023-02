Caminhão de gás se envolve em acidente com veículo de passeio

Parte da carga de botijões de gás, o qual o caminhão transportava, caiu em meio a via e, felizmente, não há relatos que tenham atingido outros veículos ou pessoas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado após um caminhão carregado com botijões de gás se envolver em acidente de trânsito com veículo de passeio, nesta sexta-feira (24) às 13h19, o fato ocorreu na altura do 3º Distrito Rodoviário (DER/DF), DF 001, sentido Goiânia.

O CBMDF foi acionado via 193 para um acidente de trânsito onde uma caminhão de gás e um veículo de passeio estavam envolvidos.

Segundo relatos do motorista de 37 anos, do caminhão Volkswagen de cor branca, para evitar uma colisão de grande monta contra o FIAT/MOBI, conduzido por uma mulher de 27 anos, precisou fazer uma manobra evasiva brusca, o que teria ocasionado o tombamento do caminhão de gás na rodovia. Além do condutor do caminhão, havia como passageiro, o ajudante, também de 37 anos.

Motorista e passageiro do caminhão foram atendidos no protocolo de trauma pelas equipes do CBMDF e apresentavam leves escoriações pelo corpo, e deambularam no local (o passageiro possuía um hematoma na cabeça).

Ambos passaram pela regulação médica e tiveram indicação de transporte a uma unidade hospitalar, mas recusaram serem transportados.

A condutora do FIAT também foi atendida pelas guarnições de bombeiros, mas se encontrava ilesa e sem indicação de transporte ao hospital.

Para o atendimento à ocorrência, duas faixas da via precisaram ser interditadas.

Após a desmobilização do CBMDF, o local/via ficou aos cuidados da BPRV/PMDF.