Caminhão carregado de trigo tomba na DF 250

Na noite do último sábado, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu um acidente próximo ao trevo de acesso ao Núcleo Rural do Rio Preto em Planaltina, sentido Formosa – GO.

A equipe de socorro encontrou um caminhão tipo carreta que estava tombado no trevo, o veículo era conduzido por um homem de 37 anos, que estava com uma carga de farinha de trigo. O condutor foi avaliado pela equipe de socorristas e não necessitou de transporte para ambiente hospitalar.

Uma faixa da rodovia foi interditada para o atendimento da emergência, a carga que foi projetada para fora da pista, ficou aos cuidados do condutor.