Caminhão ¾ pega fogo no estacionamento da Granja do Torto

O incidente ocorreu na manhã deste domingo (30) por volta das 15h. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos

Na manhã deste domingo (30), um caminhão ¾, pegou fogo no estacionamento da Granja Torto. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo estava estacionado próximo a uma casa quando o incêndio começou

Os Bombeiros responderam a chamada de emergência e iniciaram um ataque rápido ao incêndio, que logo foi finalizado com a preservação parcial do veículo.