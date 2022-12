Caminhada pelo fim da violência contra a mulher

De acordo com a ONU, cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência ao longo da vida, apenas por causa do gênero

Amanda Karolyne

Organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, 5ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas será no próximo domingo, 4 de dezembro, no Parque da Cidade, com a presença de representantes de vários órgãos que atuam na defesa da mulher. O Grupo Mulheres do Brasil, Por meio do Comitê de Combate à Violência contra mulheres e meninas, o Grupo Mulheres do Brasil alerta para essa temática global, e convoca a população para participar deste evento, que acontecerá em outras cidades do país. A expectativa é de que em média, 500 pessoas compareçam.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência ao longo da vida, apenas por causa do gênero. A violência de gênero é considerada pela organização uma pandemia global.

Segundo Joana Barbosa Mello, líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, essa Caminhada faz parte da campanha da ONU, e a ideia é chamar a atenção para o tema da violência sofrida pela mulher. A ação conta com o apoio da Secretaria da Mulher, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho dos Direitos da Mulher, que no dia vai distribuir material educativo, pra tirar dúvidas e dar orientações. “Para abordar a questão da prevenção e do combate à violência contra a mulher. Porque ela não se restringe apenas ao Estado, destaca. Para Joana, a sociedade também tem a sua parcela de culpa. “Haja vista a elaboração da Maria da Penha, que é considerada a terceira lei melhor do mundo”. A ativista explica que a Lei teve a participação social, e então quando há um engajamento social, o trabalho fica muito mais visível. Logo, o alcance é muito maior.

Joana acredita que não dá mais pra conviver com os altos índices de violência contra a mulher. E o trabalho do Estado junto com a sociedade, é combater a raiz desse problema. “Infelizmente ainda temos homens que não se conscientizaram que a mulher tem esse direito de sair de uma relação”. Ela lembra que a constituição de 1988 equiparou homens e mulheres em direitos e obrigações. Na caminhada, vai ser disponibilizado o serviço do ônibus da Secretaria da Mulher, e algumas conselheiras do Conselho dos Direitos da Mulher também vão participar. Joana reforça que é preciso realmente educar as pessoas, não só as vítimas, mas a sociedade de um modo geral.

Serão mais de 50 cidades, que devem participar da ação. O evento em Brasília, vai contar com a apresentação da influencer Diana Assis, e com a presença das meninas da Dark Angels e da Banda Batukenjé, arte inclusiva com tambores, na animação da caminhada, acrescenta Joana Mello.

SERVIÇO

CAMINHADA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS

Data: dia 4 de dezembro

Horário: 9h

Local: Parque da Cidade – Estacionamento 13 – ao lado da Administração do Parque

Evento: Gratuito