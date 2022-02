Caminhada da Diversidade rumo à Cachoeira Três Quedas

O evento está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental, Social e Cultural (IBRASC)

Por Amanda Karolyne

Promovendo um dia ao ar livre e sem preconceitos, a Caminhada da Diversidade em prol da comunidade LBGBTQI+ e das pautas ambientais e de saúde será realizada neste sábado, 12 de fevereiro, com ponto de encontro no IFB Recanto das Emas, às 8h30, e saída às 9h.. O evento inclui feira de artesanato, atrações artísticas e área de piquenique para valorizar o turismo da região. O evento está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental, Social e Cultural (IBRASC), com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

De lá, os participantes serão guiados pelo artista Natanael Souza, pioneiro da cidade, com vasto conhecimento da região e que desenvolve um trabalho voluntário de limpeza e reciclagem de lixo, transformando resíduos em arte. Dessa forma, o público terá contato também com a história da região e claro, aprender um pouco sobre cuidados com o meio ambiente e sobre a preservação desse importante atrativo natural do Recanto das Emas.

Segundo Brunno Matos, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental, Social e Cultural (IBRASC), realizador do evento junto da Secretaria de Turismo, conta que a Caminhada da Diversidade foi criada em 2018, só que tinha uma proposta diferente. “Era uma caminhada diferente, era como uma carreata, um trio elétrico nas ruas, uma pegada bem carnaval para o grupo LGBT, e como teve a pandemia e passaram os anos sem ter, pensamos numa logística diferente”, explica. Ele deixa claro que era como um bloquinho, mas era uma passeata de protesto a favor da comunidade. “Então, por conta do cenário de pandemia, para não atribuir tanto ao carnaval por conta da data, é uma caminhada de protesto, mas englobamos a questão de saúde e meio ambiente para diversificar um pouco o que já era feito”, aponta.

O diretor conta que isso não seria possível sem o fomento da Secretaria, que deu abertura para trabalhar essa parceria. De acordo com Brunno, a pasta perguntou sobre qual ponto turístico haveria no Recanto das Emas, e então foi sugerida a Cachoeira. “Lá tem sempre família curtindo, mas não tem uma visibilidade boa do governo”, relata. Para ele, o projeto vem trazer essa visibilidade tanto para a cachoeira, quanto para as pautas socioambientais e de saúde. Mesmo sem uma manutenção adequada, ele conta que Natanael, que guiará a Caminhada, faz trabalho de limpeza e cuidado com a cachoeira todo fim de semana, movimentando um grupo para fazer a limpeza do local.

O evento vai ser transmitido, com um documentário de dez minutos mostrando a trajetória da caminhada. E a programação artística será transmitida ao vivo pelo canal da Caminhada da Diversidade. Além da caminhada até a cachoeira, o evento conta com feira de artesanato, espaço para piquenique e também palco para as apresentações ao vivo.

Na programação, artistas destaque da cena LGBTQI+: as DJs Nathana Falcão e Kim Mahara e o DJ Rodrigo Mix, as Drags Elloa Negrinny, Mozilla Firefox e Verônica Strass e a diva do pop/funk de Brasília, Maba. A programação pode ser conferida no Instagram da @caminhadadadiversidadeoficial.

SERVIÇO

Caminhada da Diversidade

Sábado, 12 de fevereiro

Das 9h às 12h

Caminhada guiada até a cachoeira Três Quedas. Saída do IFB Recanto das Emas, às 9h

Feira de Artesanato e área para piquenique

Acesso gratuito

Saiba mais no @caminhadadadiversidadeoficial

Apresentações musicais ao vivo com transmissão também pelo Youtube.