Calçadas e estacionamentos públicos do Cruzeiro ganham reformas

Obras executadas pela Novacap têm investimento de R$ 3,25 milhões; motoristas já podem utilizar as vagas da Quadra 1.305

‌Mais mobilidade para a população do Cruzeiro. A Companhia de Urbanização da Nova Capital (Novacap) reformou um estacionamento na região e, atualmente, executa obras em outro espaço. Além disso, as equipes trabalham na construção de uma calçada em concreto, essencial para a locomoção da comunidade. As obras começaram neste ano, com aporte de R$ 3,25 milhões.

O estacionamento concluído fica na Quadra 1.305, entre os blocos A e B, e tem área de 599,68 m². Já o que está com trabalhos em andamento fica na Quadra 207, entre os blocos H, I, E e F, e tem área de 1.990,57 m². Os serviços estão na fase de fresagem asfáltica, em que o material antigo é retirado da superfície e triturado para reutilização. A próxima etapa será o preparo da área para a aplicação da capa asfáltica.

O administrador regional do Cruzeiro, Gustavo Aires, revela que o estacionamento da Feira Permanente da cidade também será reformado. “Iniciamos o ano com obras importantes para a população, que eram pedidas havia muito tempo, e vamos dar andamento a mais ações em breve. São estruturas que estavam deterioradas e já não ofereciam mobilidade e acessibilidade para os moradores”, pontua Aires.

Para o auxiliar de serviços gerais Antônio Batista, 31, a reforma da área da 207 veio em boa hora. Ele conta que, no período de chuvas, os moradores sofriam com a lama. Já na seca, a vilã era a poeira. “Não tinha mais asfalto. Então, a poeira ia toda para os nossos apartamentos e, na chuva, era complicado andar por aqui”, diz. “Essa obra melhora o nosso conforto, com certeza”.

Segurança para o pedestre

A obra das calçadas fica no Cruzeiro Velho, próximo à Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc) e a um centro comercial. Serão construídos 3,5 km de passagem em concreto com 2 metros de largura. O trabalho começou pela remoção da estrutura antiga, que estava deteriorada, e seguiu com o assentamento do terreno. Atualmente, ocorre a compactação do solo e, depois, será feita a concretagem.

“São ações de vital importância para a comunidade do Cruzeiro. O GDF está empenhado em levar melhorias a todas as regiões do DF. Muitas vezes, as obras geram transtornos, mas trazem um retorno em comodidade, conforto e modernidade, além da acessibilidade para todo o DF”, destaca o presidente da Novacap, Fernando Leite.

O auxiliar de serviços gerais da Aruc, Adailton Pereira, 49, conta que as rachaduras na calçada eram um percalço no caminho dos moradores. “Tinha risco de queda, de tropeço. Essa obra veio em boa hora”, avalia. “Vai ser boa para os cadeirantes, para as pessoas mais idosas, e também para quem vem para os eventos da associação ou circula por aqui”.

Mais ações

Em novembro de 2023, o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou a reforma do Cruzeiro Center. Com investimento de R$ 2,8 milhões, o local recebeu novos meios-fios, calçadas com acessibilidade, mobiliário urbano e novo piso para conforto dos 180 lojistas e dos clientes que aguardavam pela obra havia 30 anos. No mesmo mês, foi autorizada o início da recuperação asfáltica da Avenida das Mangueiras. Serão investidos mais de R$ 4 milhões para reconstruir a pavimentação de um trecho de aproximadamente 2,5 km.

Além disso, está em elaboração o novo projeto arquitetônico do Complexo Cultural Rubem Valentim. Com o documento, será iniciada a contratação da empresa responsável pela reforma. O local está interditado pela Defesa Civil desde 2018 devido a problemas estruturais e, em outubro do ano passado, recebeu o laudo técnico que exclui a necessidade de demolição.

Com informações da Agência Brasília