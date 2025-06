Calçadas danificadas na Asa Norte causam quedas em moradores

Por Larissa Barros

redacao@grupojbr.com

Moradores da Asa Norte enfrentam quedas frequentes causadas por calçadas danificadas, um risco que atinge, sobretudo, os idosos. Maria de Lurdes, de 82 anos, aprendeu a andar devagar pelas ruas da região depois de sofrer uma queda que a levou ao hospital. O caso dela não é isolado: outros moradores também já se acidentaram no local.

“Tudo quebrado, tudo alto. E as pessoas caem, principalmente os idosos”, relatou Maria. Ela contou que precisou passar por exames após a queda. “Fui ao hospital, fiz chapa, fiz tomografia. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada grave”.

Mesmo com o susto, continua andando pelas calçadas da região com atenção redobrada. “Vou andando devagarzinho, olhando sempre para o chão”, diz. Segundo Maria, outros vizinhos também sofreram acidentes semelhantes e chegaram a ser encaminhados ao hospital.

Ela aponta que os desníveis e buracos são agravados pelas raízes das árvores, que levantam o piso. A ausência de reparos adequados compromete a mobilidade dos moradores e mantém o risco de novas quedas constantes.

Em nota ao Jornal de Brasília, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que atua “conforme solicitado pelos órgãos competentes e disponibilização de recursos para a execução”. A companhia orienta que a população registre os pedidos de manutenção por meio do portal portalcidadaodf.gov.br, anexando fotos e a localização exata do problema. Segundo o órgão, as demandas são avaliadas e encaminhadas conforme a disponibilidade orçamentária.