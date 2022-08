Caixa d’água de supermercado no SIA pega fogo e funcionários ficam feridos

Dois funcionários que trabalhavam próximos à caixa tiveram queimaduras de 1º e 2º grau nas costas, cabeça e pescoço

O revestimento de uma caixa d’água de um supermercado no SIA, próximo a SEASA, pegou fogo na tarde desta terça-feira (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), dois trabalhadores do local, que está em reforma, realizavam serviço de solda próximo à caixa.

Na caixa, de acordo com o engenheiro responsável pelas obras, outros funcionários estavam trocando o revestimento, que é composto de polipropileno e pegou fogo.

Dois funcionários que trabalhavam próximos à caixa tiveram queimaduras de 1º e 2º grau nas costas, cabeça e pescoço. Ambos foram transportados para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Para apagar as chamas, os bombeiros utilizaram 8 mil litros de água. A perícia do CBMDF foi acionada para o sinistro e o local ficou aos cuidados do engenheiro responsável.