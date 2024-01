CAESB vai investir mais de R$ 250 milhões em obras em 2024

Injeção de recursos são para o atendimento em áreas vulneráveis e para a eficácia de distribuição em todo o DF

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) irá investir mais de R$ 250 milhões em obras de saneamento e distribuição de água na capital em 2024. Em conversa com o Jornal de Brasília, o presidente do órgão, Luís Antônio Almeida Reis, que assumiu a gestão em agosto de 2023, destacou que o foco da companhia está no atendimento pleno de áreas vulneráveis e na eficácia de distribuição de água no DF.

De acordo com o presidente, os esforços dos projetos estão alinhados com as ações com o Marco do Saneamento Básico no Brasil (Lei nº14. 026/2020), voltado para o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% dela com coleta e tratamento de esgotos até 2033. Entre as 100 maiores cidades do Brasil, Brasília é a 20ª melhor em termos de saneamento, de acordo com o Instituto Trata Brasil.

O DF é também o sexto colocado no Brasil em conservação de água, isto é, a sexta unidade da federação que menos perde água potável nas distribuições. De acordo com o levantamento feito pelo instituto, que ranqueia as perdas entre os estados brasileiros, a capital tem cerca de 35,07% de desvio de água, ficando atrás de São Paulo (34,50%), Santa Catarina (35,06%), Paraná (33,75%), Mato Grosso do Sul (33,40%) e Goiás (28,54%).

As causas para as perdas são pequenos vazamentos que podem ocorrer em canos, torneiras, adutoras, entre outras conexões. A média brasileira de perda é de 40,25% entre os estados. Os dados foram extraídos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2021, vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), braço do Ministério das Cidades.

Um dos desafios para a gestão, segundo o presidente, é atender de maneira completa as áreas carentes do DF e reduzir radicalmente a perda de água que acontece. “Precisamos diminuir isso drasticamente porque, com a diminuição da perda, guardamos mais água nos reservatórios. Nas épocas mais secas, teremos mais água guardada”, afirmou.

Além disso, o presidente destaca que uma das demandas importantes do Governo do DF, vinda diretamente do governador Ibaneis Rocha, é para o fornecimento de água e instalação do sistema de esgoto em todas as regiões em vulnerabilidade do DF, incluindo principalmente Santa Luzia, Morro da Cruz e Nova Colina.

“São regiões de muita carência onde queremos chegar ao máximo [que se pode investir]. No Nova Colina já temos obras em curso; em Santa Luzia e no Morro da Cruz nós fizemos todo o projeto pronto, em um esforço do GDF inteiro. Para todos eles, temos esperanças grandes de receber o financiamento [para iniciar as obras]”, disse o presidente.

“O sonho da Caesb é implantar sistema de água e tratamento de esgoto em todas as áreas do DF, em especial as áreas com população mais carente.”

Interligação

Outra meta da empresa é a melhoria da interligação entre todas as áreas e redes de fornecimento da Caesb, ligando todas as barragens e reservatórios. O objetivo, segundo ele, é fazer com que haja uma melhor redistribuição para as áreas que mais necessitarem de abastecimento, de maneira mais eficiente e automática, conectando o sistema da área Sul do DF e da área Oeste.

“A Barragem do Descoberto, por exemplo, recupera muito rápido os níveis de abastecimento. Já o de Santa Maria demora um pouco mais para recuperar porque a bacia de contribuição [córrego que abastece o reservatório] lá é menor. Então quando conseguimos interligar mais os sistemas, conseguimos manejar melhor a distribuição de água em todos os reservatórios, de forma mais eficaz, para guardar mais água onde é mais necessário”, explicou Luís.

Brazlândia com mais água

Em Brazlândia, um dos projetos em andamento é a adição de captação superficial de água bruta do córrego Olaria, com mais de R$ 11,5 milhões investidos em obras para a região. A água captada será levada em 7,3 km de adutora até a Estação de Tratamento de Água Brazlândia, aumentando a litragem de abastecimento em 25% na cidade.

“Brazlândia tem um sistema isolado. Estamos aumentando a capacidade de captação de água para termos mais segurança para a população. Essa captação está em curso, e fica pronta em junho de 2024. Com isso, nós colocamos no sistema de Brazlândia mais 40 litros por segundo. Esse sistema vai garantir que os reservatórios e o tratamento vão ficar com maior capacidade para as épocas mais críticas”, destacou o presidente.

Vale ressaltar que as interrupções de água que acontecem no DF, segundo a Caesb, são para a manutenção do sistema de distribuição de água para a população. A maior parte do fechamento de abastecimento, portanto, é para prevenir problemas futuros, atuando com a revisão das ligações da rede.

Outra obra em foco dentro da Caesb é a implantação de uma nova rede de distribuição de água, que ligará a região do Taquari, no Lago Norte, até o Colorado, em Sobradinho. As construções terão investimento de mais de R$ 123 milhões, divididos entre a implementação da adutora (R$ 51 milhões), a ampliação da elevatória do Lago Norte (R$ 43 milhões) e a implantação do Reservatório de Água Tratada Sobradinho, que ficará no balão do Colorado (R$ 29 milhões).

No Gama, são R$ 90 milhões investidos em uma obra que liga a Subadutora de Água Tratada (SAT) do Gama, saindo do Balão do Periquito, para o Jardim Botânico, em frente ao Mangueiral, seguindo caminho pela DF-001. “São 25 km de adutora com obras já em execução, com um adiantamento bom”, afirmou Luís.

“Nossa intenção em todas as obras que estamos fazendo é para ter os reservatórios cada vez mais cheios, para quando vier uma estiagem maior não termos racionamento e políticas nesse sentido. Não queremos mexer com racionamento nunca mais na vida. Nós precisamos ter essas folgas operacionais para garantir que o sistema funcione em situações mais críticas”, destacou.

Fotos: Vitor Mendonça/ Jornal de Brasília

