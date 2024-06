Caesb participa de atividades ambientais no Parque da Cidade

Com o objetivo de sensibilizar e educar a população sobre a importância de usar a água de forma consciente e adotar o uso de práticas sustentáveis, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) marcou presença no encerramento da Semana do Meio Ambiente, realizada no Parque da Cidade. O evento foi realizado em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF (Sema).

O trabalho de conscientização foi feito pelo Expresso Ambiental, o ônibus da Caesb usado em eventos educativos. Com uma maquete de 6 metros, os visitantes conheceram de perto o ciclo de saneamento da Caesb, que vai desde o momento da captação da água nos mananciais (rios e lagoas), passando pelas redes de distribuição, abastecimento nos imóveis comerciais e residenciais, depuração nas estações de tratamento de esgoto e devolução da água tratada ao meio ambiente, como o Lago Paranoá. A mascote da companhia, Cristal, também esteve no evento.

A estudante Maria Catarina Palheta: “Aqui eu aprendi que precisamos utilizar a água da forma adequada e não gastar muito”

A estudante Maria Catarina Palheta, 8, aluna na Escola Classe da 113 Norte, ficou encantada com o Expresso Ambiental. “Aqui eu aprendi que precisamos utilizar a água da forma adequada e não gastar muito”, disse. “Precisamos cuidar do meio ambiente. Lá em casa, eu não demoro muito no banho e sempre fecho a torneira quando vou lavar o cabelo e também ao escovar meus dentes. A gente faz a nossa parte, como não poluir os rios e jogar o lixo no lugar correto”.

O presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, ressaltou: “É fundamental respeitar e proteger a biodiversidade, preservar o meio ambiente para manter o equilíbrio dos ecossistemas, conservar os recursos naturais para que não se esgotem e sensibilizar as pessoas quanto a isso, para que elas repensem seus hábitos e atitudes no seu dia a dia em prol do meio ambiente”.

Hidratação

Durante este fim de semana, a Caesb levou sua unidade móvel a diferentes eventos realizados no DF. Além da participação no encerramento da Semana de Meio Ambiente, a companhia esteve na inauguração da Usina Fotovoltaica do DF, na inauguração do Complexo Esportivo do Parque da Metropolitana e na assinatura de ordem de serviço para início das obras da Rota de Fuga, no Parque Nacional de Brasília.

Neste domingo, a Caesb também distribuiu água potável entre os participantes da Copa de Judô, em comemoração aos 66 anos de Taguatinga, e ainda no evento Artcidadã, ação de cultura do Gama, e no 1º Passeio Ciclístico da Academia Comunitária de Planaltina.

Com informações da Agência Brasília