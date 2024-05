Caesb doa 30 mil copos de água para o Rio Grande do Sul

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) doou 30 mil copos de água para a população do Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas e enchentes desde o fim de abril. Nesta quarta-feira (15), foi entregue a primeira metade para a Força Aérea Brasileira (FAB), que está realizando o transporte de doações para o estado. Juntas, as duas remessas equivalem a seis mil litros de água.

As doações feitas pela Caesb fazem parte da campanha Brasília pelo Sul, realizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para ajudar a população atingida pelas cheias. Essa é a segunda vez que a Caesb ajuda o povo gaúcho. No dia 6 deste mês, foram entregues 15 mil copos com água envasada pela própria companhia. Agora, com mais essa remessa, já são 9 mil litros de água doados pela companhia.

Novas remessas de copos com água continuarão a ser feitas pela Caesb, segundo o presidente da companhia, Luís Antônio Reis. “Água é um dos produtos que mais a população atingida está precisando e o mais solicitado pelas autoridades do Rio Grande do Sul”, ressaltou. “Então, estamos atendendo essa demanda enviando um produto essencial à vida: água. Água com a mesma qualidade oferecida à população do Distrito Federal”.

O Comitê de Emergência Brasília pelo Sul foi instituído pelo governador Ibaneis Rocha no dia 7 deste mês, com o objetivo de arrecadar doações destinadas às vítimas das enchentes que desde abril atingem o Rio Grande do Sul.

O comitê é composto por 22 órgãos e diversas entidades da sociedade civil organizada, sendo coordenado pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Gabinete do Governador e com ações lideradas pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha.

Segundo o comitê, os itens mais necessários no momento são água potável, alimentos não perecíveis, leite em pó, mamadeiras e bicos, fraldas infantis e geriátricas, absorventes e roupas íntimas, material de higiene pessoal e limpeza, calçados, roupas de cama, toalhas de banho e cobertores, colchões e rações para animais.

Confira os endereços dos pontos de coleta

· Base Aérea de Brasília

· Anexo do Palácio do Buriti – Eixo Monumental (Salas 104 e 900)

· Quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do DF

· Quartéis da Polícia Militar do DF

· Postos do Samu

· Viaturas e postos do Detran

· Todas as Estações do Metrô do DF

· Jardim Zoológico

· Administrações regionais e Novacap.

As informações são da Agência Brasília