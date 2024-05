Saúde realiza ação de vacinação na Secretaria de Transporte e Mobilidade

A Secretaria de Saúde (SES-DF) realizou, nessa terça-feira (14), uma ação de vacinação contra a influenza e a covid-19 na Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob). Ao longo do dia, 439 servidores se imunizaram.

Presente no local, o subsecretário-adjunto de Assistência à Saúde, Luciano Agrizzi, destacou como a prevenção é importante e o melhor caminho para evitar doenças. “A vacina é um método que mostra o amor próprio e o amor ao próximo. As salas de vacina estão abertas, promovam a saúde.”

A colaboradora da Semob Úrsula Rodrigues, 41, seguiu o conselho do subsecretário e tomou a dose contra a gripe. “Estamos vivendo um momento de muita mudança no clima, por isso achei importante me prevenir”, declarou.

O medo de contrair influenza também foi o principal fator que fez a colaboradora da Semob Eula Raquel Mendes, 34, participar da vacinação: “Tenho pavor de gripar e passar muito mal. Então, aproveitei e vim. É essencial que todos venham”, avaliou.

A ação, segundo o secretário da Semob, Zeno José Gonçalves, reforça o trabalho conjunto entre as pastas no combate a doenças. “O intuito final, porém, é conscientizar e impulsionar a imunização tanto entre os servidores como entre os usuários do transporte público, ampliando a proteção.”

Mais públicos

Em data ainda a ser definida, o próximo passo será a extensão da campanha aos motoristas e cobradores de ônibus. Os locais de vacinação serão a Rodoviária do Plano Piloto e terminais de grande fluxo.