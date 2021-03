Caesb: cinco regiões sem água nesta terça

Volume mínimo tornará consumidores menos afetados pela suspensão do fornecimento. Isso ocorre ainda em Engenho Velho, Bela Vista, Bananal e Lobeiral

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que a região que compreende Fercal Leste, Engenho Velho, Bela Vista, Bananal e Lobeiral ficará sem água nesta terça-feira (23), entre 11h e 19h. Segundo a empresa, as residências devem conter uma reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário.

A empresa pública informa que essa providência está previsto no Artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal), de 27 de outubro de 2011. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água, informou a Caesb.

Ainda de acordo com a Companhia, a interrupção no fornecimento será necessária porque haverá desligamento programado de energia no Polo de Cinema, afetando os poços operados pela empresa pública.

A CEB confirmou a suspensão de serviços em razão da necessidade de poda de árvores para a melhoria da manutenção da rede de energia elétrica.

Caixa d’água adequada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a aquisição de uma caixa d’água adequada ao imóvel, de acordo com a Caesb, os usuários podem se orientar na hora da compra seguindo uma conta simples. Em média, cada pessoa consome 100 litros de água por dia. Logo, sabendo quantas pessoas há no imóvel, é só multiplicar por 100 litros. Por exemplo, um reservatório de 500 litros é suficiente para abastecer uma família de cinco pessoas num período de 24 horas.

As informações são da Agência Brasília