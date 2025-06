Caesb alcança nota máxima de conformidade tributária

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) atingiu, neste mês de junho, a classificação “A+” no Programa Sintonia, da Receita Federal. Trata-se da nota máxima concedida pela instituição no âmbito do programa de estímulo à conformidade tributária e aduaneira. Com a avaliação, a Caesb entra para o grupo de empresas que estão em total conformidade com suas obrigações fiscais.

Para alcançar o selo, a companhia precisou demonstrar regularidade cadastral, entrega correta e pontual de declarações e escriturações fiscais, consistência das informações fornecidas e estabilidade nos pagamentos de tributos. A avaliação é baseada em critérios definidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e segue padrões internacionais.

O presidente da Caesb, Luis Antonio Reis, destacou a relevância da conquista. “Recebemos com muito orgulho este comunicado da Receita Federal informando que a Caesb alcançou a classificação ‘A+’. Essa avaliação é importante, pois a companhia passa a contar com tratamento diferenciado, com prioridade na análise de demandas, pedidos de restituição e reembolso de tributos, além de atendimento mais ágil”, afirmou.

Segundo a Receita Federal, 321.419 empresas no país alcançaram a mesma classificação neste ano. O índice é calculado com base em um período de 36 meses – incluindo o ano corrente e os três anteriores. A nota final é a média aritmética ponderada das avaliações mensais, e para obter a classificação “A+” é necessário alcançar nota igual ou superior a 0,995 (ou 99,5%).

Luis Antonio Reis também ressaltou o trabalho das equipes da Superintendência de Contabilidade (CCO) e da Diretoria Comercial e Financeira da Caesb. “São profissionais comprometidos, que atuam com rigor técnico e dedicação para garantir a excelência da nossa gestão.”

O Programa Sintonia oferece vantagens a empresas com alta conformidade tributária, como análise prioritária de pedidos à Receita Federal, acesso ao Programa Receita Consenso e atendimento diferenciado. O reconhecimento reforça o compromisso da Caesb com a transparência e a boa governança fiscal.

Com informações da Caesb