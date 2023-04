Caesb abre novo processo seletivo para estágio remunerado

Estudantes de nível médio e superior com mais de 16 anos poderão se inscrever a partir desta quinta-feira (27)

Quer participar de estágio remunerado? Atenção para a oportunidade. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) abre nesta quinta-feira (27) as inscrições para cadastro reserva de vagas a serem ocupadas por estudantes de nível médio e de nível superior, maiores de 16 anos, matriculados na rede pública ou privada.

Serão oferecidas oportunidades nas áreas de administração de empresas, administração pública, enfermagem, serviços públicos, meio ambiente, eletrônica/eletrotécnica, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biologia, biblioteconomia, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas/economia, comunicação social/publicidade e propaganda/jornalismo, direito, engenharia ambiental e sanitária, gestão ambiental, engenharia civil, engenharia da computação e engenharia de energia/elétrica/eletrônica.

Poderão se inscrever os estudantes da rede pública regularmente matriculados no nível médio regular, na educação profissional de nível médio, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), anos finais do nível médio ou na educação especial. Também podem participar os estudantes de nível superior da rede pública e da rede privada, desde que não tenham feito estágio na Caesb por um período igual ou superior a dois anos.

Como participar

Para ingressar no processo seletivo, é preciso se inscrever no site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), do dia 27 deste mês às 12h de 12 de maio. As inscrições são gratuitas. Os candidatos poderão fazer a prova online imediatamente após finalizar a inscrição. As provas terão 25 questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e informática.

O valor da bolsa-auxílio para os estudantes de nível médio/EJA é de R$ 480, para jornada de quatro horas diárias. Para nível médio/técnico profissional, a bolsa é de R$ 540, para jornada de quatro horas diárias. Já estudantes de nível superior com jornada de quatro horas diárias receberão R$ 800, enquanto os de nível superior, que cumprirão seis horas de jornada diária, receberão R$ 1.125. Todos terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 220 e auxílio-transporte de R$ 242.

Acesse o edital na íntegra.

Com informações da Agência Brasília