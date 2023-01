Cadáver é encontrado em Planaltina

O corpo encontrado já em estado avançado de putrefação estava em uma vala com entulho por cima, em frente a contensão de águas pluviais.

Na tarde dessa segunda-feira (9), um corpo não identificado foi achado na Quadra 14 Conjunto F do bairro de Arapoanga, em Planaltina/DF.

O cadáver encontrado já em estado avançado de putrefação estava em uma vala com entulho por cima, em frente a contensão de águas pluviais.

Devido as condições do corpo, não foi possível descrever as características físicas.





