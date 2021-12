‘Busca do emprego pleno’, diz Ibaneis Rocha sobre programa social

O Renova DF tem o objetivo de capacitar profissionais, facilitar o ingresso no mercado de trabalho e reformar espaços públicos

Na manhã desta quarta-feira (15), o Governo do Distrito Federal (GDF) lançou o programa Renova DF no Plano Piloto. O projeto tem o objetivo de capacitar profissionais, facilitar o ingresso no mercado de trabalho e reformar espaços públicos. Presente o evento, o governador Ibaneis Rocha (MDB) falou sobre a importância do programa social. “Todos os indicadores econômicos apontam que na construção civil teremos falta de mão de obra. E vocês sairão capacitados, com certificados do Senai e buscando seus empregos […] Vamos persistir na busca do emprego pleno”, afirmou.

O Renova-DF é uma parceria entre as secretarias de Trabalho, Governo e Transporte e Mobilidade; as companhias Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) e Energética de Brasília (CEB); o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF).

Serão três meses de formação para cada grupo de mil alunos com 20 horas semanais. Eles terão aulas teóricas e práticas ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para cursos de carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. Nas aulas práticas, os estudantes farão a recuperação de praças, parques infantis, quadras, campos de futebol, Pontos de Encontro Comunitário (PECs), calçadas, jardins e paradas de ônibus

O Secretário de Trabalho do DF, Tales Mendes, explicou sobre o alcance do programa social. De acordo com ele, o projeto é o maior do Brasil na capacitação e empregabilidade. “Hoje o valor que vocês recebem no mês é referente a um salário mínimo. No final da última aula teórica os alunos receberão todos os equipamentos como botina, calça jeans e outros EPIs. Completamos no ano de 2021 a marca de 5 mil pessoas participando do projeto”, disse.

Os participantes devem ter frequência e aproveitamento igual ou acima de 80% para receber os auxílios e o certificado de conclusão de curso. Aqueles que tiverem acima desse percentual poderão participar, gratuitamente, de qualquer outra formação oferecida pelo Senai-DF. Alunos analfabetos terão curso de alfabetização sem custos.

Os estudantes já foram selecionados e entregaram toda a documentação. Participam pessoas com mais de 18 anos; moradores do DF; nato, naturalizado ou estrangeiro em situação regular no país; e em situação de desemprego.

Por fim, o presidente da Câmara Legislativa do DF, Rafael Prudente, garantiu o orçamento para o próximo ano. “Todos os programas sociais do governo estão assegurados para o ano que vem […] cartão prato cheio, vale gás, cartão material escolar, todos os financiamentos necessários, todos os projetos de obra, tudo assegurado”, informou.