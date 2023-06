Buriti terá ponto de vacinação contra covid e influenza

“Contamos com a participação maciça de todos os servidores. A vacina veio até vocês! Vamos aproveitar e colocar a vacina no braço”, encoraja

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai disponibilizar mais um ponto extra de imunização contra a influenza (gripe) e a covid-19. Nesta terça (6) e quarta (7), de 9h às 16h, na Praça do Anexo do Buriti, haverá vacinação contra as duas doenças. A iniciativa é fruto da parceria entre Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SubSaúde) da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), Secretaria de Saúde (SES) e Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF).

A iniciativa antecipa a comemoração do Dia Nacional de Imunização, instituído no dia 9 de junho. “Contamos com a participação maciça de todos os servidores. A vacina veio até vocês! Vamos aproveitar e colocar a vacina no braço”, encoraja o secretário de Planejamento, Ney Ferraz.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, explica que o GDF está em busca da população não vacinada. “A procura nos postos de saúde caiu um pouco, e por isso estamos investindo na aplicação de vacinas extramuros”, explica. Ela elogia a parceria das pastas no fortalecimento da saúde dos servidores. “É uma iniciativa excelente para que o DF avance no número de vacinados.”

Para a diretora-presidente do Inas, Ana Paula Cardoso, a vacinação neste momento é ainda mais importante, principalmente em função do trânsito de pessoas por conta do feriado de Corpus Christi. “Manter o cartão de vacinação em dia é uma prática que precisa voltar a ser rotina, principalmente nesta época do ano em que a circulação das cepas aumenta com a circulação de pessoas entre os estados”, alerta a gestora.

*Com informações da Agência Brasília