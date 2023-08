Búfalos são apreendidos pastando em área verde no Lago Norte

Proprietário alegou que eles teriam fugido da propriedade. Secretaria de Agricultura recolheu quatro animais

Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores do Lago Norte no final da manhã desta terça-feira (1/08) Seis búfalos, cinco adultos e um filhote, estavam pastando na área verde localizada na saída da região administrativa.

De acordo com o administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira, que avistou os animais enquanto trafegava pela via, o risco de acontecer uma tragédia era iminente. “Já tem uns dias que esses animais colocam em risco a vida dos motoristas que transitam na avenida principal. Assim que vi os animais hoje acionei os órgãos competentes para recolhê-los imediatamente”, contou ao Jornal de Brasília.

Até os servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri) chegarem ao local, dois policiais motociclistas “tocaram” os búfalos para evitar que eles invadissem a pista que fica a pouco metros da área verde.

Foto: reprodução Foto: reprodução Foto: reprodução

Os animais estavam calmos, mas os cinco técnicos da Seagri tiveram muita dificuldade para colocar os búfalos dentro do caminhão. Enquanto os animais estavam sendo recolhidos, Devanir Ribeiro Filho, apareceu de carro e alegou que o neto seria o proprietário dos búfalos. “Eles estavam presos em nossa chácara e escaparam”, justificou.

O neto, que não quis se identificar e nem dar entrevista, chegou logo depois e pediu aos representantes da Seagri que o deixasse levar os animais de volta para a propriedade da família. Como pelo menos quatro dos seis búfalos já estavam embarcados no caminhão do órgão, o jovem chamou um funcionário da chácara para resgatar uma fêmea e um filhote.

“Para recuperar os animais, o proprietário deverá levar um veterinário para realizar exames específicos para que seja emitido a Guia de Trânsito Animal”, informou Carmelito de Jesus Farias, servidor da Seagri.