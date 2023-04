Brinquedos do Parque Ana Lídia recebem atenção especial do GDF

Para a alegria da criançada o parque não ficará fechado neste período, apenas os brinquedos que estão em reforma ficam interditados

O Parque Ana Lídia está revitalizando todos os brinquedos do parquinho mais amado de Brasília. O playground, que conta com 29 brinquedos, iniciou sua reforma no mês de fevereiro e as ações se estenderão até o segundo semestre de 2024.

Para a alegria da criançada o parque não ficará fechado neste período, apenas os brinquedos que estão em reforma ficam interditados. Além do tradicional foguete, o playground oferece balanços, escorregadores e outros equipamentos, e duas atrações com acessibilidade para cadeirantes.

“Sabemos da importância desse patrimônio na memória de milhares de brasilienses, o governo do Distrito Federal tem trabalhado com afinco para que a reforma seja realizada com a excelência que nossas crianças merecem. Equipes estão trabalhando na preservação deste equipamento, visando a garantia da segurança das crianças. É o governo do DF trabalhando para trazer sempre o melhor para a nossa capital”, disse o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Foto: Emanuelle Sena/RA-PP

Novos brinquedos

As reformas contemplam serviços de serralheria e pintura. Além do tradicional foguete, o playground oferece balanços, escorregadores e outros equipamentos, e duas atrações com acessibilidade para cadeirantes. O Parque tem a previsão de receber cinco novos brinquedos, entre eles balanços e pula-pula.

Anailde Loped, 41 anos, moradora do Paranoá veio trazer a filha de 4 anos ao parquinho e disse que gosta muito do parque, até visitava quando era solteira.”Eu acho essa revitalização é muito boa para as crianças e traz mais segurança”. A moradora ficou contente em saber que além das reformas o GDF disponibilizará mais 5 brinquedos para as crianças. “Nossa, isso será ótimo para as crianças mais novas”, pontuou Anailde.

Demais ações do GDF

Diversão e alegria precisam ser garantidos, sendo assim a Administração do Plano Piloto segue um cronograma de manutenções periódicas desses espaços. Somente no mês de fevereiro foi realizada operação que resultou na reforma de 50 parquinhos.

Os brinquedos foram devolvidos à comunidade inteiramente revitalizados, pintado e coloridos, para a alegria dos pequenos.