Brigadistas florestais contarão com novos equipamentos

Nesta segunda-feira (10), a Diretoria de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Dpcif), do Instituto Brasília Ambiental, recebe 182 novos equipamentos. O evento ocorrerá na área externa da sede da autarquia, na 511 Norte.

A equipe contará com um novo conjunto formado por 28 sopradores, 20 bombas costais, 100 mochilas costais anti-incêndio, 17 capacetes motosserras e 17 calças frontais. O material foi adquirido por R$ 293.302,21, recursos originários de compensação florestal de responsabilidade da empresa Brasil Energia S/A.

“Esses equipamentos, somados aos já existentes, formam um instrumental de extrema importância para êxito do trabalho de prevenção e combate aos focos de incêndios”, avalia o presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer. “Não mediremos esforços para atender. É assim que trabalhamos, sempre empenhados em construir cenários positivos para o desempenho profissional das nossas equipes.”

O instituto está em fase de execução do processo de seleção dos 150 brigadistas que comporão a brigada florestal 2024. A próxima etapa do processo é a divulgação do resultado dos testes de aptidão física (TAF) e de habilidade no uso de ferramentas agrícolas (Thufa), realizados nesta semana. A etapa final do processo será a entrega da documentação e a assinatura do contrato pelos selecionados.

Com informações da Agência Brasília