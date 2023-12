BRB: mesmo com cenário adverso, ano foi de crescimento

Presidente do Banco de Brasília comemora os bons resultados obtidos durante 2023

“O ano de 2023 foi o da superação. Enfrentamos um cenário econômico adverso e, com o empenho do time BRB e a vontade de fazer a diferença, superamos marcas. Atingimos 7,5 milhões de clientes, número muito superior aos 615 mil de 2019, início da gestão. Sob orientação do governador Ibaneis Rocha, avançamos para além de Brasília, estamos presentes em todos os estados do país e em 93% do território nacional. Tudo sem perder nosso papel de banco público, com foco no desenvolvimento econômico, social e humano do DF.

Promovemos melhorias no sistema de bilhetagem para melhorar a experiência e o serviço do transporte público, creditamos mais de 2,1 milhões de benefícios e repassamos R$ 487 milhões às famílias em situação de vulnerabilidade, por meio dos 16 programas sociais do GDF operacionalizados pelo banco, em 2023.

Como parceiros na execução de políticas públicas, entregamos o Jardim Burle Marx, incluído no complexo da Torre de TV, também gerida pelo BRB. A obra era aguardada havia 48 anos. No crédito, nossa atuação também foi expressiva. Consolidamos a liderança no financiamento imobiliário no DF e alcançamos melhores posições no segmento no país. Também nos firmamos como o banco do agronegócio.

Melhoramos produtos e serviços, lançamos o nosso Super App, firmamos novas parcerias e seguimos como banco que tem em seu DNA apoio ao esporte e à cultura. Trouxemos para Brasília grandes eventos, que movimentaram a economia e o turismo, gerando emprego e renda, e levamos o nome de Brasília para todo o Brasil.

As perspectivas para 2024 são ainda melhores. Nosso compromisso é seguir avançando e consolidando a imagem do BRB, que nasceu em Brasília e conquistou o Brasil, ressaltando que todos os resultados do Banco são devolvidos para a capital federal e para a população. Que seja um ano de novas conquistas.”

Com informações da Agência Brasília