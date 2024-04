BRB lança plataforma 100% digital para compra de imóveis

O Portal de Imóveis BRB foi apresentado pelo Banco de Brasília (BRB). A plataforma oferece a venda de imóveis de leilão de forma 100% digital sendo desenvolvida em parceria com a Resale, startup especializada em venda de imóveis de leilão para o mercado financeiro, grandes empresas, governo e público.

Com o novo modelo de venda, os clientes acessam o portfólio de imóveis disponíveis em um único lugar, tornando a experiência mais rápida, cômoda e segura. Remotamente, os usuários podem realizar todo o processo de compra, inclusive a escrituração e o registro, que ficam por conta da plataforma. Além dos canais digitais, a solução também permite que corretores de imóveis em todo o país atuem nas vendas, bem como os leiloeiros.

Outro diferencial da parceria é o financiamento de até 90% do imóvel com o BRB e até 420 meses para pagar. Além disso, os clientes também podem optar por utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ou escolher entre a carência de até seis meses ou o pagamento à vista, em 30 e 60 dias.

Para o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a nova plataforma de venda de imóveis está alinhada com as estratégias digitais do banco. “Ao longo dos últimos anos, temos buscado alternativas para ampliar o acesso a bons negócios e, ainda, oferecer as melhores experiências para nossos clientes. A parceria com a startup é uma dessas iniciativas, aliando o que há de melhor e mais inovador no mercado para a potencialização dos nossos resultados”, afirmou o presidente.

Ao todo, são 79 imóveis entre casas, apartamentos, lotes, áreas e fazendas, disponíveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Goiás e Distrito Federal.

*Com informações da Agência Brasília