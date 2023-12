BRB inaugura quatro novas unidades em João Pessoa

Com as novas unidades, o banco passa a ter oito pontos de atendimento físico na capital paraibana

O BRB inaugura, nesta sexta-feira (29), quatro novas agências em João Pessoa, capital da Paraíba, um dos principais destinos do Nordeste e do Brasil, e onde o BRB opera desde julho. Com as novas unidades, o banco passa a ter oito pontos de atendimento físico no município.

O BRB é responsável pela folha de pagamento de cerca de 33 mil servidores – ativos e inativos – da Prefeitura de João Pessoa e também processa a folha da Câmara de Vereadores de João Pessoa. Líder do crédito imobiliário no DF e sexto no Brasil, o BRB também já se destaca como um dos maiores no financiamento habitacional da capital federal.

As unidades inauguradas nesta sexta são a Agência Centrad, a Agência Mangabeira, a Plataforma de Atacado e Governo e a Agência Bessa. Para o início de 2024, está prevista a abertura de mais uma agência na capital paraibana.

De acordo com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a ampliação da presença do banco na capital da Paraíba reforça o compromisso da instituição de oferecer a melhor experiência aos clientes e contribuir para o desenvolvimento da região. “É com orgulho que inauguramos as novas unidades e colocamos nossos serviços à disposição dessa que é uma das capitais mais importantes da região Nordeste”, afirma.

“Tanto a compra da folha da Prefeitura quanto a gestão da folha da Câmara de Vereadores de João Pessoa comprovam nossa intenção de oferecer atendimento de qualidade e disponibilizar as melhores soluções financeiras a todas as nossas regiões de atuação. Estamos felizes em proporcionar o jeito BRB de atender aos nossos quase 40 mil clientes pessoenses”, acrescenta o presidente.

Todas as agências da Paraíba possuem o novo modelo de atendimento do BRB e contam com a integração de serviços digitais e físicos com equipamentos que utilizam telas touch que espelham a experiência do BRB Mobile. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para proporcionar uma experiência única e humanizada, desde o espaço para café em cada agência até a seleção de obras de arte que homenageiam Brasília, cidade natal da instituição.

O BRB está presente em 93% de todo o território nacional, seja pela presença física ou digital. O banco encerra 2023 com mais de 7,5 milhões de clientes.

*Com informações do BRB

Agência Brasília